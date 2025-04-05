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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》痛風患者飲食小抄 研究：天天喝乳製品降44％風險

2025/04/05 09:31

醫師引述研究指出，每天喝乳製品的人能降低44%痛風機率，又以無糖、低脂最為理想；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師引述研究指出，每天喝乳製品的人能降低44%痛風機率，又以無糖、低脂最為理想；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常大魚大肉，當痛風發作可會讓人叫苦連天。家醫科陳昱彰分享，維持健康比起忌口，先吃健康的食物更簡單。建議患者可以攝取低脂牛奶、無糖優格、水、蔬果及糙米；適量豆腐、蛋、雞肉、無糖咖啡；盡量少碰火鍋湯底、紅肉、內臟、啤酒、含糖飲料。尤其研究指出，每天喝乳製品的人能降低44%痛風機率，又以無糖、低脂最為理想。

痛風高危險群 大魚大肉、喝酒都中

義大醫院減重中心、家庭暨社區醫學部主治醫師陳昱彰在臉書專頁「陳昱彰醫師」發文說明，痛風是因為「尿酸太高」，在關節裡面變成結晶，導致紅、腫、熱、痛，常常痛到穿不了鞋、走路一拐一拐。最常發作的地方是「大腳趾」。高風險者包含：

●常吃紅肉、內臟、海鮮的人。

●愛喝啤酒或含糖飲料（尤其是果糖）。

●肥胖、高血壓、腎不好的人。

●家族中有人有痛風。

●原住民或中年男性風險也比較高。

醫師說明，痛風是因為「尿酸太高」，在關節裡面變成結晶，導致紅、腫、熱、痛，最常發作的地方是「大腳趾」；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師說明，痛風是因為「尿酸太高」，在關節裡面變成結晶，導致紅、腫、熱、痛，最常發作的地方是「大腳趾」；情境照。（圖取自shutterstock）

痛風共病 腎功能變差還傷「心」

陳昱彰指出，痛風除了關節痛，還可能造成關節變形、腎臟功能變差、尿路結石、心臟病、中風風險上升。想要改善病情不能只靠吃藥止痛，更要從生活著手改善。而若要維持健康，比起「少吃不健康的東西」，更簡單的做法是「多吃健康的食物」。

美國一篇大型研究，發布於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM），發現每天喝乳製品的人，痛風機率降低了44％。乳製品可以幫助尿酸排出，又以低脂牛奶、無糖優格效果最好；另，乳製品不含動物性普林，對尿酸友善，還可能有抗發炎效果。因此每天一杯無糖、低脂牛奶，是幫助遠離痛風的好選擇。

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