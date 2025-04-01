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健康網》清明連假塞車免驚！ 醫授5招塞車不尿急

2025/04/01 16:28

戴定恩表示，不少民眾會因為塞車而要忍耐憋尿之苦。（資料照）

戴定恩表示，不少民眾會因為塞車而要忍耐憋尿之苦。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假將到！每逢連假就是塞車考驗，但千萬別讓你的膀胱變成受害者！好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文指出，憋尿不只難受，還可能膀胱發炎、尿道感染，甚至尿不出來，5招保膀胱：上路前先尿、控制飲水、找好休息站、行動尿袋應急、收縮骨盆肌肉。

1.先尿再上路

戴定恩提醒，出發前記得「先去廁所」，不然可能會在高速公路上跟自己膀胱搏鬥。

2.控制飲水量

出門前別狂灌水，尤其是咖啡、茶、可樂這些利尿高手！否則等一下你就會體驗「有尿意但無廁所」的崩潰感。

3.休息站是你的好朋友

戴定恩強調，上路前查好沿途的休息站 ，別等到忍不住才開始瘋狂找加油站。

4.應急神器：行動尿袋

萬一真的塞到天荒地老，車上準備應急尿袋，以備不時之需，但記得找安全的時機使用，寶特瓶也很實用。

5. 收縮骨盆肌肉

戴定恩補充，如果真的沒辦法馬上上廁所，可以嘗試縮緊骨盆底肌肉（凱格爾運動） ，幫助短暫控制尿意，讓膀胱撐久一點，但還是要趕快找廁所。

戴定恩指出，憋尿不只難受，還可能膀胱發炎、尿道感染，甚至尿不出來；情境照。（圖取自freepik）

戴定恩指出，憋尿不只難受，還可能膀胱發炎、尿道感染，甚至尿不出來；情境照。（圖取自freepik）

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