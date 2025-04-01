健康網》失眠分3大類型 焦慮多夢又口臭快按這穴位

中醫師指出，中醫依體質和病證，將失眠分為心脾氣血兩虛型、心火熾盛型及肝氣鬱結、化火上擾型3大類型；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，失眠已是常見問題。澄觀中醫診所中醫師張文馨在臉書粉專「臻觀／澄觀中醫診所」發文指出，失眠原因多，中醫依體質和病證，分為心脾氣血兩虛型、心火熾盛型、肝氣鬱結、化火上擾型3大類型，除透過中藥治療外，居家保健可透過飲食、按摩穴位調理。尤其肝氣鬱結、化火上擾類型易出現口苦口臭、焦慮多夢等症狀，可壓按太衝穴，改善失眠情況。

失眠3類型 按摩穴位與功效

張文馨指出，中醫依個人體質，將失眠分為以下3大類型。除中藥調理外，也可進行穴位按摩。按摩時，一個穴位按20下，左右交替按，早晚至少各一次，尤其睡前可以多加按摩。按摩方式以大拇指深層按壓，一邊按壓一邊深呼吸，慢慢調息達到緩和緊張焦慮的效果。

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●心脾氣血兩虛型

常見成因：思慮過度、飲食不佳、減肥不當過度節食。

臨床症狀：淺眠多夢易醒，心悸健忘，胸悶、頭暈目眩，疲倦乏力，食慾不佳，臉色蒼白，糞便稀軟。

治則處方：補益心脾，養心安神，歸脾湯加減。

按摩穴位：心包經→內關穴。

位置：位於手腕橫紋中點，往上三橫指寬處。

功效：安定心神，減少雜夢，平緩心悸；緩解壓力、胸悶，平撫情緒緊張，消除緊繃感；平胃降逆，改善脹氣、打嗝、胃酸逆流。

●心火熾盛型

常見成因：工作忙碌，心煩易怒、過食辛辣燥熱，又遇夏日氣候炎熱。

臨床症狀：心煩睡不著，躁動不安，口乾舌燥，口舌生瘡、目赤腫痛、小便黃赤澀痛。

治則處方：清瀉心火，安神寧心，硃砂安神丸加減。

按摩穴位：心經→神門穴。

位置：位於手腕橫紋與小指往下延伸的交界處，在豆狀骨下方、肌腱內側的凹陷處。

功效：寧心安神，理氣活血。神門穴養心安神效果明顯，且心主血脈，凡與心有關的血液運行障礙均可壓按，有理氣活血效果。

●肝氣鬱結、化火上擾型

常見成因：多與情緒有關，一時情緒波動過大暴怒，或長期壓抑情緒緊張焦慮。

臨床症狀：急躁易怒難入睡、多夢，憂鬱或焦慮，頭暈頭脹，眼睛痠脹或眼屎多，胸脅脹痛，身體燥熱，口苦口臭，嘴破、便秘，頭皮臉部容易出油長痘痘。

治則處方：清肝瀉火，鎮心安神，加味逍遙散或龍膽瀉肝湯加減。

按摩穴位：肝經→太衝穴。

位置：位於腳背，在腳拇趾與第2趾的趾縫往內1寸（約一個拇趾寬）凹陷處（也就是穿夾腳拖鞋的區域，睡前用熱水泡腳時，可加強按摩此穴位）。

功效：疏肝理氣，清肝火，紓解壓力，促進血液循環，幫助睡眠。

中醫師建議，依失眠證型按壓穴位，有助睡眠。（圖取自臻觀／澄觀中醫診所臉書）

3類食物有助安定情緒

張文馨指出，攝取以下食物有助於改善睡眠：

●富含鈣質食物：鈣質食物有助於安定情緒、消除緊張，改善睡眠，可補充奶類、豆類及其製品，如牛奶、豆腐、豆漿、黑豆、黃豆等。

●魚類及海產：可補充如小魚乾、蝦米、柴菜、海帶。

●蔬菜類：可補充芥蘭、莧菜、花椰菜等深綠色蔬菜。

張文馨補充，中藥材如酸棗仁、百合、蓮子、珍珠粉等，常用來調理睡眠，但失眠體質因人而異，建議尋求專業醫師診療後，再服中藥為佳。

中醫師說，鈣質食物有助於安定情緒、消除緊張，改善睡眠。失眠者可補充奶類、豆類及其製品，如牛奶、豆腐、豆漿、黑豆、黃豆等；示意圖。（圖取自freepik）

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