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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》地中海飲食只能西餐？ 專家教「1中式料理」護心腦

2025/04/01 08:16

專家分享「中式破布子豆腐蒸魚」料理。（圖取自吳映蓉臉書專頁）

專家分享「中式破布子豆腐蒸魚」料理。（圖取自吳映蓉臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一說到地中海飲食料理，許多人首先想到的是西餐料理方式；對此，台灣營養基金會董事吳映蓉分享「中式破布子豆腐蒸魚」料理，使用地中海飲食強調的好油、優質蛋白質、優先選擇白肉等食材製作，助護心血管健康、保護大腦功能，還能增強免疫，是一道健康美味的料理！

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文分享新書《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》中提到的「中式破布子豆腐蒸魚」料理，富含營養，是1道由優質蛋白和好油組成的美味佳餚。

吳映蓉進一步分析，料理使用的食材中，虱目魚肚富含優質蛋白質、Omega-3脂肪酸的脂肪量算是中等，有助於促進心血管健康，保護大腦功能；豆腐與黃豆提供植物性蛋白質，含有大豆異黃酮素，對骨骼健康和荷爾蒙平衡有益；苦茶油含有單元不飽和脂肪酸，具有抗氧化和心血管保護作用；薑與蒜含有天然抗菌成分，有助於促進消化和增強免疫力。

專家表示，豆腐與黃豆提供植物性蛋白質，含有大豆異黃酮素，對骨骼健康和荷爾蒙平衡有益；示意圖。（圖取自freepik）

專家表示，豆腐與黃豆提供植物性蛋白質，含有大豆異黃酮素，對骨骼健康和荷爾蒙平衡有益；示意圖。（圖取自freepik）

中式破布子豆腐蒸魚 簡單4步驟

吳映蓉指出，在地中海飲食的精神中，植物性蛋白質的來源也是非常重要的，因此，這道餐點運用黃豆及豆腐來提供植物性蛋白，加上含有Omega-3脂肪酸的魚類蛋白質，是非常好的蛋白質組合。下為「中式破布子豆腐蒸魚」準備食材、製作步驟：

●準備食材（4人份）：虱目魚肚1片（約250克）、嫩豆腐1盒（約300公克）、黃豆50克、薑3片、蔥段及辣椒各1根、鹽1茶匙、白胡椒粉適量、樹子（含破布子、汁）2湯匙、苦茶油2湯匙。

●製作步驟：

1.備料：先將魚表面劃幾刀，抹上鹽和白胡椒，加入破布子和破布子汁醃製10分鐘；此外，豆腐切成方塊、黃豆提前泡水2小時後瀝乾、薑絲切絲備用。

2.擺放蒸盤：在深盤底部鋪上豆腐和黃豆，將魚放在豆腐上，撒上薑絲。

3.蒸魚：在蒸鍋中加入適量水，煮沸後將魚放入蒸鍋，用中火蒸12-15分鐘，根據魚的大小調整時間。

4.完成與裝飾：蒸熟後取出魚，淋上熱苦茶油（可將熱苦茶油加熱至微冒煙再淋在魚上，增添香氣），撒上蔥絲和辣椒絲，立即上桌。

吳映蓉補充，有些食材也可改成別種食物替代，舉例來說，虱目魚可改為鮭魚片或鱈魚排、嫩豆腐可用雞蛋豆腐代替，提供不同口感；黃豆可替代為毛豆或黑豆，增加色彩與營養層次；苦茶油可替代為玄米油或橄欖油，讓風味略有變化。

台灣營養基金會董事吳映蓉、台北醫學大學保健營養學系博士翁德志、營養師李芷薇共同著作《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》（吳映蓉提供）

台灣營養基金會董事吳映蓉、台北醫學大學保健營養學系博士翁德志、營養師李芷薇共同著作《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》（吳映蓉提供）

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