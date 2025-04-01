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健康網》變成禿頂、光頭？ 中醫點出3根本原因

2025/04/01 13:05

曾柏翰指出，雄性激素過旺是最常見的光頭原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾柏翰指出，雄性激素過旺是最常見的光頭原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕頭髮掉不停，禿頭問題，讓人困擾不已！翰醫堂中醫診所的中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享3個常見原因，包含雄性激素影響、藥物因素、物理性損傷，需先找出根本原因，才能找到適合的改善方法！

雄性激素

曾柏翰指出，雄性激素過旺是最常見的光頭原因。受基因影響的情況下，激素會導致頭髮毛囊萎縮，最終停止生長頭髮。

藥物因素

曾柏翰提及，像化療藥物的副作用，可能造成嚴重脫髮，因為毛囊快速分裂細胞直接受到毒性損傷。

物理性損傷

●輕微損傷：頭皮發炎、紅腫或脫皮，通常不會造成永久性損害。

●中等損傷：紅腫發炎伴隨水泡潰瘍，代表有一定程度損傷。

●嚴重損傷：傷口呈現乾硬狀態，癒合後留疤，可能造成永久性損害。

曾柏翰提及，像化療藥物的副作用，可能造成嚴重脫髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾柏翰提及，像化療藥物的副作用，可能造成嚴重脫髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

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