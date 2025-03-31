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健康 > 心理精神

健康網》不良睡眠影響「大腦年齡」！ 6特徵中3項要注意

2025/03/31 20:46

科學家發現睡眠問題的數量與大腦老化的程度呈現明顯關聯；圖為情境照。（圖取自freepik）

科學家發現睡眠問題的數量與大腦老化的程度呈現明顯關聯；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠對大腦健康至關重要，而不良的睡眠習慣可能悄悄讓你的大腦「變老」。恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」中分享研究指出，根據近期一項研究，科學家發現睡眠問題的數量與大腦老化的程度呈現明顯關聯。日間嗜睡、清晨早醒、入睡困難、維持睡眠困難、睡眠不足、睡眠質量差6項中，若得分若超過2分，需正視睡眠問題！

不良睡眠特徵

王思恒指出，研究使用了一份簡單的問卷，列出6項「不良睡眠特徵」（Poor Sleep Characteristics, PSCs），幫助評估睡眠質量。每項特徵若存在得1分，總分範圍為0-6 分。這6項包括：

●日間嗜睡：白天總是感到疲倦或想睡。

●清晨早醒：比預期早醒且無法再入睡。

●入睡困難：躺在床上遲遲無法睡著。

●維持睡眠困難：夜間頻繁醒來或醒後難再入睡。

●睡眠不足：每晚睡眠時間明顯少於建議的7-9小時。

●睡眠質量差：感覺睡眠不夠恢復或不滿意。

你的得分是多少？0-1分表示睡眠問題較少，2-3分為中度，超過3分則屬於高度不良睡眠。

王思恒指出，特別是「入睡困難」和「清晨早醒」這2項，與大腦年齡增加的關聯最強；圖為情境照。（圖取自freepik）

王思恒指出，特別是「入睡困難」和「清晨早醒」這2項，與大腦年齡增加的關聯最強；圖為情境照。（圖取自freepik）

不良睡眠與大腦年齡

研究對近600名參與者進行了長達15年的追蹤，並使用腦部MRI分析他們的「大腦年齡」。結果顯示：

●得分0-1分的人，大腦年齡接近實際年齡，作為基準。

●得分2-3分的人，大腦年齡平均增加1.9歲。

●得分超過3分的人，大腦年齡增加3.5歲。

特別是「入睡困難」和「清晨早醒」這兩項，與大腦年齡增加的關聯最強。這意味著，睡眠問題越多，大腦的老化跡象（如萎縮）可能越明顯。

王思恒總結，雖然這項研究無法證明睡眠問題直接導致大腦老化，但它與其他科學證據一致：睡眠不足或質量差可能影響大腦清除廢物、修復神經的能力，長期下來可能增加認知衰退的風險。你的得分若超過2分，或許是時候正視睡眠問題了！

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