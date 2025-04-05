健康網》退化性關節炎蹲下卡卡 營養師推關「健」9營養

營養師分享保護關節9大營養，像是Omega-3食物如鮭魚、優質蛋白如雞蛋、類胡蘿蔔素食物如胡蘿蔔、抗氧化食物如柳橙等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期關節卡卡，小心退化性關節炎！營養師高敏敏表示，退化性關節炎容易併發肌少症、肥胖、憂鬱、心血管疾病等。建議補充9種營養，像是含Omega-3食物如鮭魚、柑橘類如柳橙、類胡蘿蔔素如南瓜、維生素C如芭樂等；另要避免精製糖、含糖飲料、點心、過多飽和脂肪酸如豬油、牛油和加工、醃製食品。

高敏敏於臉書發文指出，退化性關節炎非長者專利，主因包含年長退化、家族遺傳、肥胖、關節損傷，很多人都不會發現自己有退化性關節炎，以為只是初老症狀就默默錯過黃金治療期間。

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一開始的關節不適會出現蹲下卡卡、腫脹僵硬、發炎痠痛的症狀，隨著膝蓋不適感增加就容易不想動，導致活動量減少、缺乏運動，緊接而來就會引發疾病如肥胖、肌肉流失導致肌少症、肥胖導致心血管疾病、心情憂鬱等。一旦關節出問題，就可能影響到全身上下，而退化性關節炎不像感冒，吃個藥就可以根治，需透過長期調整肌肉、姿勢幫助改善疼痛。

營養師指出，退化性關節初期容易有蹲下卡卡、腫脹僵硬、發炎痠痛的症狀，隨著膝蓋不適感增加就會出現不想動的問題，導致活動量減少、缺乏運動；情境照。（圖取自shutterstock）

針對退化性關節炎，高敏敏建議補充以下營養素：

關節咔咔響 補充抗氧化食物

●Omega-3好油：減少發炎情形、抑制發炎因子「前列腺素」，有效降低關節炎發生率、舒緩紅腫熱痛。推薦食物如藻類、鮭魚、亞麻仁籽油、魚類。

●柑橘類食物：類黃酮能幫助抗氧化，減少發炎反應。推薦食物包含柳橙、柚子、香吉士、檸檬。

●硒：預防老化，改善退化性關節炎。推薦食物包含蝦、大蒜、全穀、小麥胚芽。

營養師提到，硒能預防老化，改善退化性關節炎。推薦從蝦、大蒜等食物攝取；圖為示意圖。（圖取自freepik）

經常痠痛 補充降發炎營養素

●類胡蘿蔔素：具抗氧化功效，幫助滑液黏膜修復、保護關節軟骨跟周圍肌腱韌帶、滑液囊等組織。推薦食物如南瓜、胡蘿蔔、甜椒、木瓜。

●維生素C：是人體生合成膠原蛋白的重要材料。推薦食物包含芭樂、柳橙、莓果、蘋果。

●維生素E：保護關節軟骨及肌腱韌帶等組織、延緩關節老化。推薦食物如酪梨、芝麻、腰果、花生。

強化韌度 補充修復食物+潤滑黏液

●好的蛋白質：是構成筋骨關節的重要原料。推薦食物如蛋、肉類、豆類、乳製品。

●十字花科蔬菜：有機硫化物的抗氧化力幫助筋骨修復。推薦食物包含花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔。

●輔助營養素：幫助筋骨修復，有助改善關節潤滑、軟骨支撐。推薦攝取營養素如葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸、膠原蛋白。

高敏敏提醒，退化性關節炎是可以透過攝取食物營養來做改善，但未好轉或更嚴重時還是必須就醫，希望大家都能蹲下起立不卡關，一起保養身體關鍵部位。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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