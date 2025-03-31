產後媽咪有福了！ 衛福部5月起提供2次健康照護服務

行政院長卓榮泰今（31日）出席全國社會工作專業人員表揚典禮時宣布，衛福部預計5月起推出產後健康照護服務方案，強化照顧產後媽咪。（記者王藝菘攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內少子化趨勢惡化，不只每個孩子都是寶，更要感謝願意生育的媽咪。在兒童節前夕，行政院長卓榮泰今（31日）出席全國社會工作專業人員表揚典禮時宣布，衛福部預計5月起推出產後健康照護服務方案，強化照顧產後媽咪；衛福部補充，此方案主要提供產婦產後2次身心評估與諮詢，預估5月上路至年底有6萬至8萬人受惠。

卓榮泰指出，5月起將實施的產後健康照護服務方案，主要提供坐月子的媽媽生理與心理健康等各項諮詢，期望一上路就要完備，不要有任何不周到的地方，必須讓需要的民眾都可以得到實質幫助。雖然第1年經費只有8千萬元，但後續隨著政策落實、服務方案增加、內容充實，會有更多支持。

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衛福部長邱泰源說明，政府致力於提供民眾從出生到終老各階段的良好照顧，但過去長期缺少一塊就是「產後」，因此在健康台灣論壇進行期間，台灣婦產科醫學會提出「第四孕期」的概念，也就是強化產後對產婦的照護。

邱泰源指出，經過行政院討論、衛福部籌劃，目前規劃推出產後2次身心評估，包含產後常見憂鬱、壓力大，不曉得怎麼照顧新生兒等育兒問題，或是剖腹產傷口照護、自然產護理、個人營養狀況等，都可以諮詢，形式從過去當事人自願式轉為醫療人員主動關懷式、管理式地提供服務，鼓勵產婦使用諮詢而得到最大的保障；未來若有需要加強頻率，也會再努力。

衛福部國健署婦幼健康組組長林宇旋指出，此項政策主要是將對於孕婦提供14次產前檢查，延伸至產後1個月與3個月內提供2次由婦產科醫護人員、助產人員協助的健康照顧，關心產後身體情況、疾病諮詢，落實健康促進，例如產後體重恢復情形、孕期有妊娠糖尿病的產後血糖追蹤、產後憂鬱等，若是需要資源超出婦產科，醫師會轉介至新陳代謝科或精神科等其他團隊。

林宇旋指出，目前粗估1年經費約8千萬元，若假設今年出生數與去年差不多，預估5月上路後，截至今年底將有6萬至8萬人受惠。

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