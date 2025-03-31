健康網》6旬木工耳鳴、指關節腫脹 醫查竟罹類風濕性關節炎

患者的雙手關節腫脹，經抽血檢查確認罹患類風濕性關節炎。（陳建志、曾秉濤提供）

文／陳建志、曾秉濤

1名60多歲男性木工，幾年來，雙耳好像塞住了，聽聲音時感覺悶悶的，還時常出現嗡嗡聲。講電話時，會聽不清楚，都得把音量調到最大。近1年來，不僅雙手手指關節腫脹，耳鳴愈來愈嚴重。後來，證實是類風濕性關節炎 （rheumatoid arthritis，RA），只是率先出現耳科病症。

75%的RA患者，會同時罹患聽障及耳鳴，機會是正常人的4倍，通常會先從單耳開始，逐漸變成雙耳，特別是中老年男性（50歲以上），因此，有人說「關節炎恐造成耳鳴」，並非空穴來風。

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醫解析 類風濕性關節炎與耳鳴機轉

●中耳病變

起因於患者體內第4分化群（CD4）胸腺淋巴球（T4 cells）活化，活化巨噬細胞與纖維母細胞，釋放出大量的細胞激素，促使聽小骨關節之滑液膜增生，關節囊腫脹，接著纖維化，逐漸變硬，引發傳導性聽障，產生代償性耳鳴。

●內耳病變

患者血液中，充滿了大量的甲型腫瘤壞死因子 （TNF-α）、6號白血球介素 （IL-6） 及補體，影響血管內皮的細胞膜，加上免疫細胞的直接攻擊，引發血管炎，最後形成硬化斑塊，造成阻塞。

另外，抗體會與血液中的抗原結合，形成了大分子免疫複合體，依著血液循環，進入柯締氏器或螺旋神經節，阻塞微血管，產生發炎性耳鳴。

類風濕性內耳病變機轉。（陳建志、曾秉濤提供）

聽力及抽血檢查 有助釐清病因

醫師會安排聽力、中耳分析及耳聲傳射等檢查，確認聽覺損害的程度及範圍，並安排抽血，檢測類風濕因子（RF）及抗環瓜氨酸抗體（ant-CCP），確認是否為RA。

與其它病因所致的內耳疾病同，若跟RA有關，很有機會透過適當的治療而改善。

醫師會處方副腎皮質素，減少免疫發炎反應，降低內耳組織受損。給予血管擴張劑，改善內耳血流。給予抗氧化劑，減少自由基對內耳的傷害。為了改善中樞性聽覺失調，會建議同時進行經顱磁刺激術（rTMS）。

不明原因的耳鳴或聽障，別以為只是自律神經失調或老化，須正確就醫，儘早找出病因，儘快治療，以免錯過黃金治療期，最終影響日常溝通與生活品質。（作者皆為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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