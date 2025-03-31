健康網》子宮肌瘤飲食管理 做到「3多3少」護健康

對抗子宮肌瘤，醫師建議多吃大豆類與鐵質食物，如豆腐、豆漿等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤，雖然通常不會直接危害生命，但可能引發月經異常、骨盆疼痛或其他不適症狀。王孫斌婦產科診所建議，患者應注重幾點飲食原則，守護子宮健康，包含多吃富含纖維食物、抗氧化營養素、大豆類與鐵質食物；少吃高脂肪食物、加工食品和糖分過高食物、咖啡因與酒精。

王孫斌婦產科於臉書發文指出，子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤，雖然通常不會直接危害生命，但可能引發月經異常、骨盆疼痛或其他不適症狀。良好的飲食習慣對於子宮肌瘤的管理非常重要， 以下是需要注意的飲食原則：

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多吃高纖、大豆與鐵質、抗氧化食物

●富含纖維的食物：纖維可以幫助調節體內激素水平，減少雌激素過多，有助於減緩子宮肌瘤的生長。可攝取食物如全穀類（如糙米、燕麥）、新鮮蔬菜（如深綠色葉菜）、水果（如蘋果、梨子）。

●富含抗氧化營養素的食物：抗氧化劑有助於減少體內氧化壓力，維護子宮健康。可食用維生素C豐富的水果（如橘子、奇異果）、富含維生素E的堅果和種子（如杏仁、葵花籽）、綠茶中的多酚。

醫師提到，富含抗氧化營養素的食物有助維持子宮健康，如富含維生素E的堅果和種子（如杏仁、葵花籽）等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●大豆類和鐵質食物：大豆製品中的植物性雌激素有助於平衡激素，適量攝取對女性健康有益，如果有月經過多，適量補充鐵質很重要，防止缺鐵性貧血。食物包含豆腐、鮮豆漿、瘦肉、鐵補充劑等。

少碰高油、加工、咖啡與酒精

●高脂肪食物：過多的飽和脂肪會提高雌激素水平，可能促使肌瘤增長。飲食如油炸食品紅肉（特別是加工肉類）、高脂奶製品等。

●加工食品和糖分過高的食物：含有防腐劑和添加劑，對身體不利。如快餐、甜點、糖分含量高的飲料。

●咖啡因與酒精：咖啡因和酒精可能加重子宮肌瘤的症狀，盡量避免過量。

除了調整飲食，醫師提醒，要搭配適度的運動和良好的作息，能更好地管理子宮肌瘤，維持子宮的健康！如果有任何疑問，別忘了諮詢專業醫師或營養師，給自己最好的照顧。

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