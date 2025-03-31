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健康網》電視開最大聲才聽得見？ 聽力退化小心失智
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕1名65歲長輩，主訴最近常常「聽不清楚對方說什麼」，看電視也必須將音量開到最大。原以為只是年紀大了的正常現象，直到接受聽力檢查後發現雙耳的聽力已下降至55分貝，屬於中度聽力損失。醫師立刻建議他佩戴助聽器，否則不僅影響生活，還與失智、記憶力退化、社交孤立與情緒低落息息相關。
65歲以上長者 聽力下降約3成
科博特診所院長劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，他本身也是耳鼻喉科專科醫師，非常了解聽力退化帶來的困擾。根據統計，65歲以上長者中約30%有不同程度的聽力下降，到了75歲以上，比例更高達50%以上。當我們聽不清楚外界聲音時，大腦便無法獲得完整的語音訊號，語言理解與記憶中樞的刺激減少，大腦便逐漸退化。
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這位患者一開始對助聽器有抗拒感，覺得那是「老人的象徵」。但劉博仁耐心向他解釋：早期使用助聽器，不僅能幫助日常溝通，也能延緩認知功能的退化。與其擔心外觀，不如積極保護大腦健康，讓自己能繼續清晰地與家人互動、參與社交活動，保持活力。
控制三高、遠離噪音 預防這3招
除了助聽器，預防聽力退化還需要從生活做起：
●首先是遠離高分貝噪音，避免長時間戴耳機或處於嘈雜環境中。
●其次是控制慢性疾病如高血壓、高血糖與高血脂，因為內耳的血管極其細小，容易受傷。
●營養方面，建議攝取維生素B群、C、E、Omega-3脂肪酸、鋅與鎂，這些營養素有助抗氧化、保護聽神經。
劉博仁總結，聽力是連結世界與大腦的重要通道。當我們無法聽見，就等於讓大腦的一部分慢慢沉寂。鼓勵每位進入銀髮階段的朋友，主動檢查聽力、重視耳朵健康。別等到世界變得靜悄悄，才發現錯過了許多美好的聲音與人生片段。
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