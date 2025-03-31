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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》逛賣場就想上廁所？ 醫揭開「神秘面紗」真相

2025/03/31 20:25

醫師表示，當環境出現變化時，就會使大腦傳達刺激腸胃蠕動訊號，引發排便反射，因此容易逛賣場時，產生便意；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，當環境出現變化時，就會使大腦傳達刺激腸胃蠕動訊號，引發排便反射，因此容易逛賣場時，產生便意；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信許多人都有聽過這個都市傳說，那就是只要到寶雅、書店等大賣場逛街時，逛沒多久突然就有了「屎」意。那麼為何會有這種現象？台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純解答，這就是所謂的「青木麻里子現象」，當環境出現變化時，就會使大腦傳達刺激腸胃蠕動訊號，引發排便反射。若想改善此情況，建議培養規律排便習慣，減少因環境改變，造成腸胃蠕動加速問題。

為什麼一逛大賣場就想上廁所？黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」PO短片指出，這種現象有個專有名詞—「青木麻里子現象」，其指的是因環境變化、特定氣味、甚至心理暗示，只要與平常生活環境稍微不同時，就會使大腦刺激腸道蠕動，引發排便反射，導致便意產生。

黃郁純建議，若想改善此情況，可透過培養規律排便習慣，減少因環境、壓力及情緒改變，引發的腸胃蠕動速度變化。

醫師建議，培養規律排便習慣，減少因環境、壓力及情緒改變，引發的腸胃蠕動速度變化；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師建議，培養規律排便習慣，減少因環境、壓力及情緒改變，引發的腸胃蠕動速度變化；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

如廁後別「沖」動 了解7大便外觀

黃郁純曾在臉書專頁分享，從每次排便，觀測便便的樣貌、顏色、如廁時候的聲音、排便時間都能看出身體給予的暗示。下為7常見大便外觀，如廁後先別「沖」動，建議觀察大便，注意身體健康：

1.硬硬一小塊小塊：這是便秘很嚴重的徵兆。

2.大出來的過程有點緊：便便乾裂且硬。

3.一條完整但表面龜裂：中上，請繼續保持。

4.一條完整且光滑濕潤：便便最美的型態。

5.一塊塊濕軟濕軟：菌種失衡，要多留意。

6.一塊塊像爛泥：腸胃可能開始跟您抗議了。

7.水狀稀泥狀：腹瀉且伴隨惡臭就要注意了。

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