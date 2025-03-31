智力影響壽命！ 研究曝大腦「這能力」尤重要

18年追蹤研究揭秘，口語流利度成預測高齡者壽命獨特指標；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人人皆會老，但為何有些人能遠超預期地長壽？過去研究指出智力可能扮演角色，然而智力是包含記憶、推理、語言等多面向的複雜概念。瑞士日內瓦大學學者領銜的最新研究發現，「口語流利度」（Verbal Fluency），這項反映詞彙提取與快速認知處理的能力，與老年人的壽命長短有著獨特的關聯。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，此研究發表於國際期刊《心理科學》（Psychological Science），由吉斯萊塔（Paolo Ghisletta）教授主導。團隊分析著名的「柏林老化研究」（Berlin Aging Study, BASE）數據。該計畫始於1989年，追蹤516名70-105歲參與者，部分長達18年，直至生命終點。研究記錄了健康、壓力、財務及認知等多方面資訊，吉斯萊塔形容其為「豐富而珍貴的數據」。

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為釐清不同智力面向與壽命的關聯，研究人員檢視9項認知測驗結果，評估4種核心能力：口語流利度、知覺速度（Perceptual Speed）、語文知識（Verbal Knowledge）及情節記憶（Episodic Memory）。其中，知覺速度衡量快速處理視覺訊息能力；語文知識評估詞彙量；情節記憶關注個人經歷回憶。口語流利度的測量方式之一，是讓參與者在90秒內盡可能多說出動物名稱。

吉斯萊塔與多所大學專家合作，運用複雜數據分析方法，整合認知數據，納入表現隨時間變化的資訊，估算死亡風險。模型分析顯示，認知變化與死亡風險間存在顯著結果。

研究指出，在多項認知能力中，唯獨口語流利度能顯著預測壽命長短。其背後機制尚不明朗，但吉斯萊塔解釋，主流理論認為個體生理狀態與認知過程緊密相連，身心衰退常同步發生。

依此理論，口語流利度或能反映整體健康，因其為複雜認知過程，需動用長期記憶、詞彙量及認知效率等多種能力。吉斯萊塔形容，測試此能力如同進行「一項非常有趣的綜合評估」。

研究解答了吉斯萊塔的長期疑問，但此類複雜分析直到近期才可行。他強調跨實驗室合作的重要性，並對未來研究成果表示樂觀，認為「仍有太多未知等待發掘」。

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