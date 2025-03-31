健康網》肉冰冷凍不會壞？ 醫曝「3NG解凍」反覆凍融上榜

醫師提醒，冰箱冷凍肉久放，不只影響口味，還可能影響健康；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您家也有「阿嬤冰箱」嗎？以為食材放入冷凍庫就不會壞，瘋狂囤積？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，冷凍肉久放不只影響味道，還可能導致細菌孳生、營養流失，甚至致癌，因此應盡速吃完，若發現變質時應丟棄，千萬別繼續吃。不只如此，在解凍時，千萬別用室溫退冰、流水沖洗、反覆凍融，應改用前晚放冷藏慢慢解凍、用「密封袋」隔冷水泡，或是用微波爐解凍，護健康。

冷凍肉久放小心出現5問題

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，冰箱冷凍肉久放，不只影響口味，還可能影響健康，首先，冷凍肉久放可能引起細菌孳生，如李斯特菌、沙門氏菌照樣能在-18℃慢速增生，尤不利於孕婦、小孩健康；再者，反覆解凍易生亞硝胺，恐提高致癌危機；其三，冷凍肉久放使維生素流失、蛋白質變性，吃久會變「虛胖難民」；最後，若冷凍肉腐壞，恐污染整個冰箱，影響其他食材衛生。

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冷凍肉5情形 恐是變質

冷凍肉不是永生肉！黃軒提醒，紅肉最多只能保存12個月、雞肉不超過12個月、肉末最多只能放3-4個月，油脂多的魚（如鮭魚）只能凍2-3個月。不過，這些只是理論上的保存期限，實際上還需要考慮冰箱溫度、包裝及解凍情況等，因此若發現肉品出現肉色暗沉、飄出異味、肉摸起來黏黏的、肉品表面結滿厚冰沙，或是按壓肉品時，不回彈像橡皮時，恐是變質，快丟掉吧！

醫師建議，解凍冷凍肉時，可選擇先包裝後，直接用微波解凍；示意圖。（圖取自photoAC）

冷凍肉解凍也是一大學問，黃軒指出，習慣室溫退冰、反覆凍融、流水沖洗皆可能害全家拉肚子，建議用3招解涷更安全，包括：前晚放冷藏慢解、烹煮當天用「密封袋」隔水解凍，且水溫要低於20°C、每半小時換水；亦或是打開包裝後，直接用微波解凍，速戰速決。

黃軒提醒，購買時肉品時，建議選擇新鮮、品質好的肉品，並於回家後，使用保鮮盒或保鮮袋密封分裝冷凍，以免反覆解凍，同時，應定期檢查冰箱溫度，確保溫度在-18℃以下，每塊冷凍肉只能解凍1次，並盡速食用完畢，吃的更安心。

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