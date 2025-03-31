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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

府城中醫伉儷聯手助好孕 1694對不孕夫妻「懷上了」

2025/03/31 12:14

台南市立醫院中醫師夫妻檔張烱宏（左）、王淑秋齊心治療不孕症，結合中、西醫方式，至今年3月已助1694對不孕夫妻懷上了！（記者王俊忠攝）

台南市立醫院中醫師夫妻檔張烱宏（左）、王淑秋齊心治療不孕症，結合中、西醫方式，至今年3月已助1694對不孕夫妻懷上了！（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕我國進入少子化時代，許多夫妻面臨生育困難，焦慮與壓力籠罩原本幸福的生活。在台南市立醫院中醫部有1對中醫師夫妻—張烱宏主任與王淑秋醫師，他們結合西醫檢查數據、中醫理論與臨床大數據，迄2025年3月，已成功協助1694對不孕夫妻懷孕。

對會選擇深耕中醫不孕症治療，張烱宏夫妻透露，源起於他們在臨床實習時，見證許多夫妻在歷經各種治療後仍難以受孕，甚至影響家庭與心理健康。然而，一些患者在接受中醫調理後成功懷孕，這種轉變讓他們深受觸動。為幫助更多不孕者，從2015年起在台南市立醫院成立「中醫好孕門診」，與西醫及生殖中心合作，提供個人化治療方案，還榮獲SNQ國家品質標章。

讓這對醫師夫妻印象深刻的患者，包括41歲吳小姐面臨卵巢衰退與高齡挑戰，丈夫又是家中獨子，3次試管失敗讓她心力交瘁，甚至四處求神問卜，卻始終求不到聖筊，令她絕望落淚。在診間，她哭訴內心的無助，王淑秋溫柔安慰說：「或許神明意思是妳的身體還沒準備好，先做調理，以利它迎接新生命。」這番話讓吳女備感安心、決定嘗試中醫調理，她戒掉冰冷飲食、改善作息，1年後終於等到驗孕棒上兩條線的奇蹟。

另1對王先生與妻子滿心期待新生命，卻遲無好消息，原以為是太太的問題，檢查後才發現丈夫本身精蟲數與活動力不足，儘管服用保健食品1年，情況仍沒改善，婦產科醫師建議做試管療程，但夫妻倆決定嘗試中醫調理。透過醫師指導，王男開始運動、妻子一路陪伴與鼓勵。9個月後，王男精蟲品質總算恢復正常，不久後，王妻驚喜發現自己懷孕了！張烱宏感嘆說「不孕從來不是單方面的問題，夫妻一起努力，才能讓好孕降臨。」

張、王倆中醫師建議年輕夫妻應建立正確的生育觀念，降低不孕風險，如及早規劃、避免高齡生育；要有規律作息、均衡飲食、適度運動、避免抽菸、酗酒不良習慣；夫妻共同檢查，遇有生育困難，應諮詢中、西醫專家，制定個人化的治療方案。

「不孕症治療，不只是醫學，更是一門關於愛、陪伴與希望的課題」。這對夫妻醫師語重心長地說，從醫多年來，他們見證無數夫妻從徬徨無助到迎接新生命的喜悅，而這些歷程點滴，讓他們更加堅定地走在這條道路上，深信透過中醫與西醫的結合，能幫助更多伴侶實現為人父母的夢想，讓「好孕」的希望傳遞到更多家庭。

台南市立醫院中醫師夫妻檔張烱宏（左）、王淑秋齊心治療不孕症，結合中、西醫方式，至今年3月已助1694對不孕夫妻懷孕。（記者王俊忠攝）

台南市立醫院中醫師夫妻檔張烱宏（左）、王淑秋齊心治療不孕症，結合中、西醫方式，至今年3月已助1694對不孕夫妻懷孕。（記者王俊忠攝）

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