健康網》一天掉髮50-100根！ 中醫：超過需檢視7原因

羅可雯指出，一個人一天正常會掉落50至100根頭髮，若掉髮數量超過這個範圍，則可能需要多加關注；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擁有一頭烏黑亮麗、蓬鬆柔軟的秀髮，能顯得氣色好、精神佳，舉手投足散發迷人風采。然而，掉髮問題卻讓不少人感到困擾。對此，扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書發文指出，一個人一天正常會掉落50至100根頭髮，若掉髮數量超過這個範圍，則可能需要多加關注，並查找掉髮的具體原因。造成掉髮的原因有許多，包含遺傳、年齡、圓禿、壓力、荷爾蒙失調、營養不良。

1. 遺傳基因：最常見的掉髮原因是由遺傳基因引起的毛囊萎縮，這通常會導致髮線後退及頭頂禿點，俗稱雄性禿。

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2. 年齡增長：隨著年齡增長，頭髮的生長速度會減慢，這不僅會導致髮量變少，還可能使頭髮變薄、失去顏色，甚至髮線後退。

3. 圓禿：圓禿是一種免疫系統異常攻擊毛囊的疾病，可能在頭髮、鼻毛、耳毛、眉毛、睫毛等部位造成毛髮脫落。

4. 產後及壓力：產後、疾病或手術後，或是生活中的壓力過大，可能會發現掉髮情況突然加重。

5. 荷爾蒙失調：與荷爾蒙失調相關的疾病，如多囊卵巢症候群，會導致脫髮症狀。

6. 其他原因：頭皮感染、某些藥物副作用、乾癬、梅毒、甲狀腺疾病、染燙髮等，也可能成為掉髮的主因。

7. 營養素不足：營養不良，尤其是缺乏生物素、鐵、鋅、蛋白質等營養素，可能會導致明顯的掉髮現象。

羅可雯建議，可透過頭部穴位按摩，來促進毛髮的生長；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅可雯指出，對於這些掉髮原因，只要進行適當的治療，頭髮通常能夠恢復生長，重新回復濃密的狀態。在中醫方面，根據《中醫典籍》記載：「髮為血之餘」，也就是說，血氣充盈則頭髮長得茂密。因此，掉髮的原因可以歸結為血熱、血瘀、陰血虛、氣血不足等，中醫師會根據不同的體質，開立清熱、活血、補陰、益氣、補血等中藥來進行治療。除了藥物治療外，中醫師還會根據不同的掉髮類型推薦適合的日常茶飲：

1. 血熱型掉髮：此類掉髮通常伴隨有情緒煩躁、口乾、便秘、舌紅脈細數等症狀。此時，建議飲用「百合蓮子枸杞茶」，這款茶飲有清熱養陰、安神的作用。做法是將百合15克、蓮子10克、枸杞10粒、冰糖適量，加水600毫升，用文火煮30分鐘，即可飲用。

2. 血瘀型掉髮：這類掉髮常伴隨頭痛、面色暗沉、口唇紅紫、舌黯瘀斑、脈細澀等症狀。可以飲用「川芎山楂茶」，此茶有活血行氣的功效。製作方法是將川芎10克、山楂5枚、黑糖適量，加入水600毫升，文火煮20分鐘即可。

3. 血虛氣血不足型掉髮：此類掉髮通常表現為毛髮細軟、頭暈、腰酸、心悸、面色蒼白、舌淡、脈細弱等症狀。可使用「養氣當歸湯」，這款湯有補氣養血的作用，適合氣血不足的掉髮患者。將黨參6克、黃耆6克、當歸12克、何首烏9克、紅棗8顆，加入600毫升水中，還可加入雞肉或排骨，燉煮30分鐘食用。

除了飲食調養，羅可雯也建議進行頭部穴位按摩來促進毛髮的生長。常見的有效穴位包括：

1. 百會穴：位於兩耳尖直線上方的頭頂中央，有安神、明目、醒腦的作用。

2. 四神聰穴：位於百會穴的前後左右各一寸處，有安撫神志、耳目聰明的效果。

3. 神庭穴：位於額頭正中央，自髮際向上0.5寸的位置，對安神、通竅、清熱有幫助。

4. 本神穴：位於神庭穴外側三寸處，具有寧神、祛風、舒筋的功效。

5. 角孫穴：位於耳朵前折時耳尖正上方入髮際處，有清利頭目、通耳的作用。

6. 風池穴：位於後頸部，兩條大筋外側，對祛風解表、清頭目有幫助。

此外，飲食對頭髮的健康也非常重要。羅可雯指出，生物素（又名維生素B7）對頭髮的角蛋白生成至關重要，如紅蘿蔔、牛奶、蛋黃、堅果等；另外，紅肉、魚肉、牡蠣、黑芝麻等含鐵的食物，有助於氧氣輸送，可補充頭髮所需的養分；鋅也是頭髮健康的必要營養素，存在於貝類、魚肉、紅肉、全榖物、豆類等食物中；優質蛋白質同樣對頭髮生長至關重要，豆類、乳製品、瘦肉等食物有助於頭髮強健生長。

羅可雯強調，若發現掉髮情況持續或加重，應及時就醫，經過專業診斷確定病因，並選擇最合適的治療方案，以達到最佳的治療效果。通過適當的治療和生活方式的調整，大多數掉髮情況都能得到有效改善，恢復濃密健康的秀髮。

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