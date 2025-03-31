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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》補鐵12種食物！ 蛤蜊、菠菜、芝麻都上榜

2025/03/31 19:03

洪泰雄指出，蛤蜊和貽貝是富含鐵的海鮮食品；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

洪泰雄指出，蛤蜊和貽貝是富含鐵的海鮮食品；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕補鐵吃什麼最好？除了孕婦容易缺鐵需要補鐵，一般人缺鐵症狀有哪些？每天鐵質攝取量多少？營養學者洪泰雄在臉書發文分享，補鐵很重要但鐵質攝取過多也有副作用，12大含鐵食物排行榜，包含紅肉、肝臟、蛤蜊和貽貝、菠菜、綠豆、紅豆、瘦肉、芝麻、雞蛋、枸杞、燕麥片、堅果。

補鐵最好的12種食物

●紅肉：牛肉、豬肉、羊肉等含有高量的血紅蛋白和鐵元素。

●肝臟：肝臟是含鐵最多的食物之一，尤其是牛肝。

●蛤蜊和貽貝：蛤蜊和貽貝是富含鐵的海鮮食品。

●菠菜：菠菜是著名的含鐵蔬菜之一，同時富含維生素C和葉酸。

●綠豆：綠豆富含鐵、蛋白質和維生素B。

●紅豆：紅豆含有大量鐵和蛋白質，同時還富含葉酸。

●瘦肉：瘦肉含有大量鐵元素，同時也是高質量蛋白質的來源。

●芝麻：芝麻富含鐵、鈣、鋅和維生素E。

●雞蛋：雞蛋是富含蛋白質和鐵的食品之一。

●枸杞：枸杞含有豐富的鐵、鋅和維生素C。

●燕麥片：燕麥片富含鐵和葉酸，是營養豐富的穀物。

●堅果：杏仁、開心果、腰果等堅果富含鐵、蛋白質和脂肪酸。

洪泰雄說，一般人缺鐵的症狀包括疲勞、頭暈、易怒、心慌、呼吸困難、頭痛等。對於孕婦和哺乳期婦女，缺鐵會對胎兒或嬰兒的發育產生負面影響。每天建議的鐵攝入量因個人情況而異，但成年女性每天應攝入18毫克的鐵，成年男性則為8毫克。補鐵很重要，但攝入過多鐵也可能導致副作用。因此，建議在補鐵前咨詢醫生或營養師，以確定個人的補鐵需求和最佳補鐵方法。

洪泰雄表示，菠菜是著名的含鐵蔬菜之一，同時富含維生素C和葉酸。（圖擷取自photoAC）

洪泰雄表示，菠菜是著名的含鐵蔬菜之一，同時富含維生素C和葉酸。（圖擷取自photoAC）

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