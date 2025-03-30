自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》你有烤吐司症候群嗎？ 心理師揭常見6症狀 4類人易中

2025/03/30 21:45

心理師表示，烤吐司症候群典型症狀有疲累、煩躁、注意力不集中、失眠、逃避工作、生活無動力等；示意圖。（圖取自freepik）

心理師表示，烤吐司症候群典型症狀有疲累、煩躁、注意力不集中、失眠、逃避工作、生活無動力等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您有聽過「烤吐司症候群」嗎？暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光分享，該名詞流行於在職場上身心俱疲、距離職場倦怠只差一步的年輕人的狀態，典型症狀有疲累、煩躁、注意力不集中、失眠、逃避工作、生活無動力等。除了長期在職場上生存的人，學生、自由工作者、家庭主婦等類型的人也容易中獎。

認識烤吐司症候群

朴世光在臉書專頁「朴世光心理師」發文分享，「烤吐司症候群（Toast-out Syndrome）」是一個大約2024年下旬出現在韓國社群的新名詞，韓文原文是「토스트아웃」，是一個以英文組合的拼音新造字，組合了吐司（toast）和倦怠（burnout），流行於Z世代年輕人，描述在職場上身心俱疲、距離職場倦怠只差一步的狀態。

朴世光解釋，以「烤吐司」來描繪，是因為吐司在烤到金黃微焦的狀態被視為是最完美的狀態，外焦內軟，但只要再多烤一秒，可能馬上會變成焦黑。微焦的吐司看似狀態極佳，但是其實已經出現損傷的痕跡，就像職場人士在長期壓力下，身心能量一點一滴消耗、疲勞至極，是倦怠的前兆。因此，有些在工作上全力以赴的人，也可能有烤吐司症候群。此外，烤吐司症候群還出現了以下5個變形：

烤吐司症候群5種變形

●生菜烤吐司：像吐司中的軟爛生菜，累到癱軟。

●奶油烤吐司：累到身體快融化，需要補眠。

●起司烤吐司：工作乏味無趣，須補充新鮮感。

心理師分享，烤吐司症候群有5種變形，其中，覺得工作乏味無趣，須補充新鮮感的是「起司烤吐司」；示意圖。（圖取自freepik）

心理師分享，烤吐司症候群有5種變形，其中，覺得工作乏味無趣，須補充新鮮感的是「起司烤吐司」；示意圖。（圖取自freepik）

●火腿烤吐司：像壓爆的餡料，需要解放。

●雞蛋烤吐司：比平時更疲累，需要補充能量。

出現烤吐司症候群 當心引發憂鬱

朴世光說，雖然烤吐司症候群還沒被醫學視為一種「病症」，但「職業倦怠」已經在2019年被WHO承認為一種健康狀況。典型的烤吐司症候群有疲累、煩躁、注意力不集中、失眠、逃避工作、生活無動力等症狀。除了職場人之外，學生、自由工作者、家庭主婦等類型的人也是高機率患者。

朴世光表示，日常反覆且長期的壓力或乏味，是烤吐司症候群形成的重要原因，讓人身心能量處於低迷的狀態，失去生活的動力，雖然短期看來對於生活沒有什麼大影響，但是如果這個狀態持續太久，很容易超越倦怠，引發憂鬱、焦慮等身心失衡的狀態。

事實上，重視自己的身心感覺，體察疲憊的感受，在身心感到即將浩劫時，適時地調整工作內容，找到能夠紓壓的管道或興趣活動，藉此代謝掉累積許久的情緒，就可避免成為一片烤吐司。

心理師指出，烤吐司症候群很容易超越倦怠，引發憂鬱。人們應該要學著重視自己的身心感受，找到能夠紓壓的管道或興趣；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師指出，烤吐司症候群很容易超越倦怠，引發憂鬱。人們應該要學著重視自己的身心感受，找到能夠紓壓的管道或興趣；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中