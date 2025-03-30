健康網》你有烤吐司症候群嗎？ 心理師揭常見6症狀 4類人易中

心理師表示，烤吐司症候群典型症狀有疲累、煩躁、注意力不集中、失眠、逃避工作、生活無動力等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您有聽過「烤吐司症候群」嗎？暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光分享，該名詞流行於在職場上身心俱疲、距離職場倦怠只差一步的年輕人的狀態，典型症狀有疲累、煩躁、注意力不集中、失眠、逃避工作、生活無動力等。除了長期在職場上生存的人，學生、自由工作者、家庭主婦等類型的人也容易中獎。

認識烤吐司症候群

朴世光在臉書專頁「朴世光心理師」發文分享，「烤吐司症候群（Toast-out Syndrome）」是一個大約2024年下旬出現在韓國社群的新名詞，韓文原文是「토스트아웃」，是一個以英文組合的拼音新造字，組合了吐司（toast）和倦怠（burnout），流行於Z世代年輕人，描述在職場上身心俱疲、距離職場倦怠只差一步的狀態。

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朴世光解釋，以「烤吐司」來描繪，是因為吐司在烤到金黃微焦的狀態被視為是最完美的狀態，外焦內軟，但只要再多烤一秒，可能馬上會變成焦黑。微焦的吐司看似狀態極佳，但是其實已經出現損傷的痕跡，就像職場人士在長期壓力下，身心能量一點一滴消耗、疲勞至極，是倦怠的前兆。因此，有些在工作上全力以赴的人，也可能有烤吐司症候群。此外，烤吐司症候群還出現了以下5個變形：

烤吐司症候群5種變形

●生菜烤吐司：像吐司中的軟爛生菜，累到癱軟。

●奶油烤吐司：累到身體快融化，需要補眠。

●起司烤吐司：工作乏味無趣，須補充新鮮感。

心理師分享，烤吐司症候群有5種變形，其中，覺得工作乏味無趣，須補充新鮮感的是「起司烤吐司」；示意圖。（圖取自freepik）

●火腿烤吐司：像壓爆的餡料，需要解放。

●雞蛋烤吐司：比平時更疲累，需要補充能量。

出現烤吐司症候群 當心引發憂鬱

朴世光說，雖然烤吐司症候群還沒被醫學視為一種「病症」，但「職業倦怠」已經在2019年被WHO承認為一種健康狀況。典型的烤吐司症候群有疲累、煩躁、注意力不集中、失眠、逃避工作、生活無動力等症狀。除了職場人之外，學生、自由工作者、家庭主婦等類型的人也是高機率患者。

朴世光表示，日常反覆且長期的壓力或乏味，是烤吐司症候群形成的重要原因，讓人身心能量處於低迷的狀態，失去生活的動力，雖然短期看來對於生活沒有什麼大影響，但是如果這個狀態持續太久，很容易超越倦怠，引發憂鬱、焦慮等身心失衡的狀態。

事實上，重視自己的身心感覺，體察疲憊的感受，在身心感到即將浩劫時，適時地調整工作內容，找到能夠紓壓的管道或興趣活動，藉此代謝掉累積許久的情緒，就可避免成為一片烤吐司。

心理師指出，烤吐司症候群很容易超越倦怠，引發憂鬱。人們應該要學著重視自己的身心感受，找到能夠紓壓的管道或興趣；圖為情境照。（圖取自freepik）

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