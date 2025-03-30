健康網》流感心梗機率增6倍！ 醫：千萬別停心臟藥

醫師引述研究指出，流感恐會讓心肌梗塞的機會增加6倍以上；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「不是只是流感嗎？怎麼突然就心臟病發了......」類似案例屢見不鮮。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，荷蘭研究發現，流感會讓心肌梗塞的機會增加6倍以上！呼籲民眾尤其要提醒長輩，流感不能把心臟藥物暫停，若有心臟疼痛應儘速就醫，也要多休息、避免熬夜。

劉中平於臉書「劉中平醫師的心臟科筆記」發文說明，根據世界頂尖《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）研究，流感會讓心肌梗塞的機會增加6倍以上，特別是讓從來沒有因心臟病住院過的人增加16倍的病發風險，這是荷蘭針對2萬6千名用聚合酶連鎖反應（PCR）確診病毒引發流感的患者，深入研究的結果。

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這樣的發現引起各方的重視，一方面因為是先進國家使用最新科技來研究流感與心肌梗塞的關係，另一方面則解釋了為什麼許多完全沒有心臟疾病的人，在流感之後就發生了心肌梗塞。

劉中平解釋，流感的發炎反應會引起血小板活化，導致血栓形成；流感時的交感神經興奮，會誘發冠狀動脈的硬化斑塊破裂；流感病毒也可能侵入血管內皮，直接導致血管產生病變。

他指出，目前有越來越多的研究證明流感會誘發心肌梗塞，呼籲民眾務必提醒家中的長輩，即使流感也不要輕易把心臟藥物停下（因為許多人擔心吃太多藥，而特別在流感的時候把心臟藥物暫停），這是非常重要的。

醫師表示，目前有越來越多的研究證明流感會誘發心肌梗塞，呼籲民眾務必提醒家中的長輩，即使感冒也不要輕易把心臟藥物停下；示意圖。（圖取自freepik）

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