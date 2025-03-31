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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》想吃燒番麥免跑夜市！ 農糧署教3步驟上桌

2025/03/31 09:32

農糧署分享不用跑到夜市，在家也能吃到烤玉米的料理方法；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署分享不用跑到夜市，在家也能吃到烤玉米的料理方法；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕逛夜市經常看到色香味俱全的烤玉米，顏色越深越入味，令人看了食指大動！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享不用跑夜市也能吃到烤玉米的方法，只要用氣炸鍋，3步驟就能輕鬆搞定。不僅如此，農糧署更分享了玉米挑選方法、醬料製作撇步，讓民眾順利在家享用美食。

●挑選建議：玉米挑選「糯玉米」或「白玉米」，烘烤起來水分較少，更易吸附醬汁。

●醬料準備：水100ml、醬油膏1大匙、砂糖1大匙、沙茶醬2大匙、蒜末、辣椒粉、五香粉適量。以小火攪拌均勻，煮滾後備用。

●料理步驟：

1.玉米煮熟，撈起備用。

2.用刷子將醬料均勻塗抹在玉米上，180度氣炸5分鐘。

3.取出玉米，再塗一層醬料，以180度再氣炸5分鐘即完成。此步驟可依照個人喜好重複上述步驟3，增加氣炸時間或塗抹醬料次數。

國健署指出，玉米屬「全榖雜糧類」，富含澱粉、蛋白質、膳食纖維、維生素A、C及礦物質鎂等營養素。台灣玉米有許多品種，包括甜玉米、糯玉米、白玉米等，不同種類所含營養、特色也不一樣。國健署列出3個常見玉米品種，並將其進行比較：

●甜玉米類：米粒顏色主要是黃，白色或黃白雙色。富含玉米黃素和葉黃素，是能夠幫助眼睛保健的植化素，甜度較高，常做為玉米罐頭。

●糯玉米類：澱粉含量較高，煮熟後口感香Q有嚼勁。

●普通白玉米類：熱量較低，每100公克僅有66大卡。

國健署表示，台灣玉米有許多品種，包括甜玉米、糯玉米、白玉米。白玉米熱量較低，每100公克僅66大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署表示，台灣玉米有許多品種，包括甜玉米、糯玉米、白玉米。白玉米熱量較低，每100公克僅66大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

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