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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖友飲食6關鍵！ 營養師：澱粉選「這類」

2025/03/31 11:40

營養師表示，糖尿病患者在飲食選擇上可以把握幾個關鍵原則，如澱粉選糙米、燕麥等全穀類，一餐1碗蔬菜，蛋白質挑魚類；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，糖尿病患者在飲食選擇上可以把握幾個關鍵原則，如澱粉選糙米、燕麥等全穀類，一餐1碗蔬菜，蛋白質挑魚類；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病的形成跟遺傳家族史、飲食、生活習慣等因素有關。營養師劉怡里在臉書專頁發文表示，由於食物對血糖的變化是立即性的，所以糖尿病患者想要控制血糖，就要先從控制飲食著手，比如澱粉選擇全穀類、一餐1碗蔬菜、蛋白質選魚類、水果飯後2小時吃，烹調選用植物油，其中的多酚可以保護血管。

糖尿患者飲控6法 一餐2份蔬菜

●避開精製澱粉，選擇全穀類：糖尿病患者在澱粉攝取上最好以全穀類為主，例如：糙米、燕麥；當然也可以先從非精製澱粉（高纖）開始入手，例如：地瓜、馬鈴薯、玉米等；甚至在甜點上，可以選擇紅豆、綠豆、大紅豆、蓮子，增加甜味，減少糖類添加。

她提醒，要注意份量上的替換攝取。三餐有高纖維的澱粉，可以穩定血糖增加飽足感，尤其用藥的病人，千萬不要不吃澱粉，容易造成低血糖而影響生命安全。

●一餐至少1碗蔬菜：纖維可以控制血糖，加上蔬菜中植化素可以降低高血糖帶來的氧化傷害，所以蔬菜量要比平常人多。一餐1碗相當於2份蔬菜，可以多樣變化，例如：菇類、海帶、蔥薑蒜都可以當作蔬菜的來源。

營養師分享，糖尿病患者的蔬菜可以進行多樣選擇，如菇類、海帶、蔥薑蒜都可以；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，糖尿病患者的蔬菜可以進行多樣選擇，如菇類、海帶、蔥薑蒜都可以；示意圖。（圖取自freepik）

●蛋白質選擇「魚類」最佳：魚類是優質蛋白質的來源，吸收率高，加上魚中的Omega-3脂肪酸維生素D可以降低高血糖造成的心血管疾病發生率，所以每天1掌心的魚，吃得健康無負擔又可以穩定血糖。

●水果飯後2小時吃：水果提供大量的醣類，血糖控制不好的族群，水果餐後吃是維持血糖穩定的關鍵，例如12:00吃飯，大約14:00之後再吃水果，控制在每天2碗以內最好，如果偶爾想打成果汁，記得加入大量蔬菜，千萬不要濾渣。

●烹調用植物油：糖尿病人因為血糖的不穩定，未來發生大小血管病變（如腎病變、動脈硬化等）機會很高，所以要降低飽和脂肪酸的攝取，大部分飽和脂酸來自於動物性的肉類，所以烹調時就以「植物油」為主，而且植物油中的多酚可以保護血管，提升抗氧化功能。

●血糖控制不好時，禁喝酒：要隨時監測自己的血糖值，如果穩定可以適量飲用，以紅酒為例，男生一天2杯，女生一天1杯（1杯約100-120cc）。但千萬要避開空腹飲酒及含糖酒（梅酒、水果酒、清酒），前者容易造成低血糖，後者會讓血糖越喝越上升。

劉怡里提醒，日常生活中想要預防糖尿病找上門，必須降低精製甜食及含糖飲料攝取、控制餐食分量不要大吃大喝，適時釋放生活壓力等。

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