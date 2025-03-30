自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

臭蛙立大功！ 科學家打造腸道友善抗生素

2025/03/30 11:31

科學家發現，雲南臭蛙分泌的抗菌胜肽經改造後，能有效擊退超級細菌，還對人體與腸道益菌無害，為新世代抗生素開啟希望之門；示意圖。（圖取自shutterstock）

科學家發現，雲南臭蛙分泌的抗菌胜肽經改造後，能有效擊退超級細菌，還對人體與腸道益菌無害，為新世代抗生素開啟希望之門；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，隨著抗生素抗藥性危機加劇，科學家從一種氣味獨特的「雲南臭蛙」（學名：Odorrana andersonii）身上找到突破。這款蛙類分泌的抗菌胜肽經改造後，不僅能有效擊退超級細菌，還對人體與腸道益菌無害，為新世代抗生素開啟希望之門。

蛙類長期棲息於泥濘潮濕、微生物密布的環境，卻能在全球多樣生態中屹立數百萬年，甚至能在車諾比核災禁區存活，展現驚人防禦力。國際研究團隊因此將蛙類視為對抗抗藥性細菌的潛在寶庫，鎖定南亞常見的雲南臭蛙展開研究，這種蛙以濃烈氣味驅敵，皮膚分泌物中藏有抗菌關鍵。

雲南臭蛙為蛙科臭蛙屬的兩棲動物，分布於寮國、緬甸、泰國、越南以及中國廣西、海南、貴州、雲南等地。（圖取自inaturalist.org）

雲南臭蛙為蛙科臭蛙屬的兩棲動物，分布於寮國、緬甸、泰國、越南以及中國廣西、海南、貴州、雲南等地。（圖取自inaturalist.org）

研究人員從中分離出一種名為「Andersonnin-D1」的胜肽，具顯著抗菌效果，但其天然形態易聚集成團塊，難以應用於醫療。為此，團隊運用「結構導向設計」，微調其化學結構，開發出不易結塊且抗菌力更強的新版本。

測試證實，這款合成胜肽的效能媲美「多黏菌素B」（polymyxin B），一種用於抗生素失效時的最後防線藥物。更令人驚喜的是，它在實驗室中對人體細胞無毒，也不傷害腸道益菌，堪稱「腸道友善」的抗菌利器。

此外，它能有效抑制複雜菌落（如生物膜），特別對革蘭氏陰性菌表現出色，例如大腸桿菌（Escherichia coli）、綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）、鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii）與肺炎克雷伯氏菌（Klebsiella pneumoniae）。這些細菌正迅速對常見抗生素產生抗藥性，成為醫療難題。

研究團隊下一步將進行臨床前試驗，並提交「新藥臨床試驗申請」（IND）所需資料。若順利通過，可望獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，進入人體試驗階段。賓州大學工程與應用科學學院副教授德拉富恩特（Cesar de la Fuente）表示，這項發現凸顯自然界的啟發潛力，透過工程技術，能將天然分子轉化為人類的健康守護者。本研究已刊於《生物技術趨勢》（Trends in Biotechnology）期刊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中