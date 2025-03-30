臭蛙立大功！ 科學家打造腸道友善抗生素

科學家發現，雲南臭蛙分泌的抗菌胜肽經改造後，能有效擊退超級細菌，還對人體與腸道益菌無害，為新世代抗生素開啟希望之門；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，隨著抗生素抗藥性危機加劇，科學家從一種氣味獨特的「雲南臭蛙」（學名：Odorrana andersonii）身上找到突破。這款蛙類分泌的抗菌胜肽經改造後，不僅能有效擊退超級細菌，還對人體與腸道益菌無害，為新世代抗生素開啟希望之門。

蛙類長期棲息於泥濘潮濕、微生物密布的環境，卻能在全球多樣生態中屹立數百萬年，甚至能在車諾比核災禁區存活，展現驚人防禦力。國際研究團隊因此將蛙類視為對抗抗藥性細菌的潛在寶庫，鎖定南亞常見的雲南臭蛙展開研究，這種蛙以濃烈氣味驅敵，皮膚分泌物中藏有抗菌關鍵。

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雲南臭蛙為蛙科臭蛙屬的兩棲動物，分布於寮國、緬甸、泰國、越南以及中國廣西、海南、貴州、雲南等地。（圖取自inaturalist.org）

研究人員從中分離出一種名為「Andersonnin-D1」的胜肽，具顯著抗菌效果，但其天然形態易聚集成團塊，難以應用於醫療。為此，團隊運用「結構導向設計」，微調其化學結構，開發出不易結塊且抗菌力更強的新版本。

測試證實，這款合成胜肽的效能媲美「多黏菌素B」（polymyxin B），一種用於抗生素失效時的最後防線藥物。更令人驚喜的是，它在實驗室中對人體細胞無毒，也不傷害腸道益菌，堪稱「腸道友善」的抗菌利器。

此外，它能有效抑制複雜菌落（如生物膜），特別對革蘭氏陰性菌表現出色，例如大腸桿菌（Escherichia coli）、綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）、鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii）與肺炎克雷伯氏菌（Klebsiella pneumoniae）。這些細菌正迅速對常見抗生素產生抗藥性，成為醫療難題。

研究團隊下一步將進行臨床前試驗，並提交「新藥臨床試驗申請」（IND）所需資料。若順利通過，可望獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，進入人體試驗階段。賓州大學工程與應用科學學院副教授德拉富恩特（Cesar de la Fuente）表示，這項發現凸顯自然界的啟發潛力，透過工程技術，能將天然分子轉化為人類的健康守護者。本研究已刊於《生物技術趨勢》（Trends in Biotechnology）期刊。

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