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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》痔瘡害不舉 研究：切除後勃起功能提升46％

2025/03/30 20:55

醫師指出，痔瘡可能造成血液循環受阻、靜脈發炎與損傷、疼痛與壓力，因此危害男性勃起功能；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，痔瘡可能造成血液循環受阻、靜脈發炎與損傷、疼痛與壓力，因此危害男性勃起功能；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痔瘡不只讓人坐立難安，竟然還會影響「性」福！典威診所醫師陳志典在臉書專頁「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文說明，痔瘡可能造成血液循環受阻、靜脈發炎與損傷、疼痛與壓力，因此危害男性勃起功能。而一項研究指出，若接受痔瘡切除手術，在術後3至6個月內，勃起功能指數（IIEF）可提升46.93%。

痔瘡影響勃起3大原因

●血液循環受阻：直腸與肛門周圍的靜脈曲張，導致骨盆血流受限，影響陰莖充血功能。

●靜脈發炎與損傷：痔瘡可能引發靜脈炎，影響血管健康，甚至干擾陰莖供血。

●疼痛與壓力影響性生活：痔瘡的不適與心理壓力，可能降低性慾，甚至導致性功能障礙，形成惡性循環。

健康網》痔瘡害不舉 研究：切除後勃起功能提升46％

痔瘡的不適與心理壓力，可能降低性慾，甚至導致性功能障礙，形成惡性循環；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

陳志典表示，根據《Urology Annals》的研究，82名進行痔瘡手術的男性患者，在術後3至6個月內，勃起功能指數提升46.93%，（從15.56％增至27.37％），相較之下未接受手術的對照組，數值無明顯變化。

他也提到，雖然痔瘡不一定直接導致勃起功能障礙但它可能是潛在影響因子之一，長期忽視不僅會影響排便，還可能降低性生活品質。

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