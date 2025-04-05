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健康網》魚油、魚肝油、磷蝦油、藻油怎麼選？ 營養師這樣說

2025/04/05 14:52

魚油含有EPA和DHA，不只是眼睛保健，還能降低發炎反應調整體質、改善三高狀況、維護血管健康，活化大腦、預防失智；圖為示意圖。（圖取自freepik）

魚油含有EPA和DHA，不只是眼睛保健，還能降低發炎反應調整體質、改善三高狀況、維護血管健康，活化大腦、預防失智；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康檢查報告「滿江紅」讓你覺得「該對自己好一點」，魚油、魚肝油、磷蝦油、藻油4種好油，不知該從何下手，要補充Omega-3、降低三酸甘油脂、讓心臟心血管更乾淨有力，該吃哪一款呢？營養師李婉萍在臉書說明，眼睛保健可以選魚油、磷蝦油、藻油，修復黏膜組織選擇魚肝油、減少炎症抗氧化選磷蝦油，維護血管健康可以選魚油和藻油。

魚油 護眼、維護血管健康

李婉萍指出，魚油常見來源於鮭魚、鯖魚、沙丁魚等深海魚類中提取。富含Omega-3中的EPA和DHA，不只是眼睛保健，還能降低發炎反應調整體質、改善三高狀況、維護血管健康，活化大腦、預防失智。

李婉萍提醒，因為魚油來源自深海魚類，怕重金屬汙染，請認明魚油來源及檢測標章。

魚肝油 美肌、促進鈣質吸收

李婉萍說，魚類肝臟中的油脂，魚種可能是鱈魚。除了EPA和DHA外，魚肝油還富含維生素A、維生素D。

李婉萍表示，維生素A能修復黏膜組織及護膚美肌，維生素D則可促進鈣質吸收預防骨質疏鬆，保護免疫系統。不過魚肝油中維生素A、D含量高，過量攝取可能導致肝中毒。

磷蝦油 減少炎症、抗氧化

李婉萍說，磷蝦油多從南極磷蝦（小型甲殼類動物）中提取。基本含有EPA和DHA，但含量未高過魚油，還含有蝦紅素。過去竄起原因是磷蝦油中的脂肪酸形式，特別的磷脂質結構能親水亦能親油，比起魚油純脂溶性吸收率較高。

因Omega-3脂肪酸與磷脂結合，磷蝦油可能更容易被人體吸收；圖為示意圖。（圖取自freepik）

因Omega-3脂肪酸與磷脂結合，磷蝦油可能更容易被人體吸收；圖為示意圖。（圖取自freepik）

李婉萍指出，由於Omega-3脂肪酸與磷脂結合，磷蝦油可能更容易被人體吸收。蝦紅素（同蝦青素）具有抗氧化作用，有助於減少炎症並保護細胞免受損害。不過因萃取率較低，普遍市售產品Omega-3含量仍比魚（肝）油少，需仔細挑選濃度高的產品，目前研究數據不夠多，若人對甲殼類過敏更需謹慎選用。

藻油 素食者的魚油

李婉萍表示，藻油有「素食魚油」之稱，從海藻中萃取，屬於植物性Omega-3。含有高濃度的DHA，素食者、海鮮過敏者必備的溫和補充劑，較無腥味與環境汙染疑慮。

李婉萍說，藻油與魚油相似。有研究指出能調節腸道菌叢生態，以來改善體質。促進新陳代謝，平衡體內好壞油分佈，外食族容易營養失衡可補充。但Omega-3、EPA濃度劑量一般無法達到魚（肝）油濃度，且生產成本較高。

營養師列表分析魚油、魚肝油、磷蝦油、藻油4種好油。（圖取自李婉萍臉書）

營養師列表分析魚油、魚肝油、磷蝦油、藻油4種好油。（圖取自李婉萍臉書）

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