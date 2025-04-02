健康網》新鮮海味低脂高蛋白！「透抽鮮蔬」清爽零負擔

漁業署表示，這道透抽鮮蔬將透抽切圈，搭配當令時蔬及芹菜簡單拌炒就能輕鬆上桌，不只美味，而且低脂肪、高蛋白，清爽少負擔還能補充膳食纖維。（圖擷取自漁業署臉書）



沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘗遍山珍想換「海味」？試試這道「透抽鮮蔬」！農業部漁業署在臉書短片分享料理方法，將透抽切圈，搭配當令時蔬及芹菜簡單拌炒就能輕鬆上桌，滿口新鮮海味，而且低脂肪、高蛋白，清爽少負擔還能補充膳食纖維。

透抽鮮蔬料理方法

備料：透抽300g、木耳絲15g、芹菜段80g、薑絲15g、紅蘿蔔絲5g、蔥段15g；沙拉油15c.c.、鹽2g調味。

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將透抽洗淨，切圈備用，接著炒鍋加入油，薑絲爆香，加入木耳絲與透抽一起爆炒，再加入紅蘿蔔、鹽和一部分芹菜段，拌炒均勻，炒出香氣。接著加入剩下的芹菜段與蔥段，稍微拌炒至熟，即完成。總熱量115大卡，蛋白質15.5公克、脂肪4.9公克。

漁業署補充，台灣魚市場常見的「咪ㄟ」、「小卷」、「中卷」、「透抽」到「砲管」，其實都屬於鎖管，通常是因體長不同而有相異俗稱。

透抽是增肌減脂好食材

另，營養師高敏敏曾於臉書發文指出，透抽頭頂為尖尖的菱形，身體很細長蛋白質含量跟礦物質鋅豐富，可以幫助增強抵抗力、幫助增肌減脂很不錯的食材！每100公克熱量100大卡、蛋白質20.2公克、脂肪1.5公克、膽固醇337毫克、鋅1.7毫克。

營養師表示，透抽頭頂為尖尖的菱形，身體很細長，蛋白質含量跟礦物質鋅豐富，可以幫助增強抵抗力、增肌減脂。（資料照）

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