健康網》多約會防失智！ 學者曝「戀愛腦」4好處

戀愛過程中，大腦額葉會持續受到正向刺激，這種刺激有助於維持大腦活躍，減緩退化速度；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代研究證實，戀愛不僅能帶來心理滿足，還對預防失智具有顯著效果。營養學者洪泰雄於臉書發文指出，據精神科醫師的觀察，戀愛過程中，大腦額葉（Frontal Lobe）會持續受到正向刺激，這種刺激有助於維持大腦活躍，減緩退化速度，有助於增強記憶力與認知功能、改善情緒與減少憂鬱、促進社交能力與大腦靈活性、減少阿茲海默症風險。

談戀愛可提升腦部靈活度

戀愛過程中，大腦額葉會參與許多高層次的認知功能，包括情感調節、決策判斷、專注力、記憶等。當一個人在戀愛時，大腦會經歷以下變化：

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●釋放多巴胺（Dopamine）：戀愛讓人感到快樂和興奮，促進多巴胺分泌，強化大腦的獎勵機制，有助於保持積極心態。

●刺激額葉活動：戀愛涉及對伴侶的關懷、理解和互動，這些行為促使大腦額葉持續運作，延緩退化。

●提升腦部靈活度：與伴侶相處時的對話、交流與計劃，會鍛鍊腦部的記憶力、專注力及語言能力，有助於降低失智風險。

戀愛對大腦的4大好處

1.增強記憶力與認知功能：規律的情感互動能刺激大腦神經網絡，使額葉區域保持靈活運作，減少因老化導致的退化。

2.改善情緒與減少憂鬱：戀愛時的陪伴和關懷，可降低焦慮、減少壓力，穩定情緒，進而提升心理健康。

3.促進社交能力與大腦靈活性：戀愛過程中需要互動與同理心，大腦會不斷解讀對方的語言與行為，提高人際互動的敏感度，讓腦部持續受到良性刺激。

4.減少阿茲海默症風險：研究顯示，維持活躍的社交生活（包括戀愛與約會）有助於延遲阿茲海默症的發展，讓大腦保持靈敏。

洪泰雄指出，戀愛期間，大腦會釋放三大關鍵激素，使人感受到安全感、快樂與放鬆，包括：「催產素」（Oxytocin）能增強信任感與親密關係，降低焦慮，讓人感覺更加安心；「血清素」（Serotonin）有助於維持情緒穩定，提升幸福感，減少負面情緒的影響；「腦內啡」（Endorphins）則被稱為天然的止痛劑，不僅能降低壓力，還能帶來愉悅感，使人更具幸福感。

洪泰雄強調，維持穩定的戀愛關係，可延緩腦部退化的關鍵行動；此外，參加社交活動，促進情感互動；規律運動與健康飲食，搭配情感支持；定期與伴侶約會、建立穩定的情感關係，能有效促進腦部活躍、保持靈敏。即使是中高齡者，也不妨嘗試開啟一段新的感情，讓戀愛成為防止失智的良方！

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