健康網》羅志祥母親罹患阿茲海默症 醫：6大前兆愛注意

羅志祥近日坦言母親罹患阿茲海默症，若與她互動過程中有任何不悅，「請不要太在意」。（資料照，記者潘少棠攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人「小豬」羅志祥在28日突然道歉，指出自己的母親有「阿茲海默症」，讓大家重新關注阿茲海默症。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢說明，「阿茲海默症就是記憶不好」這個大家都聽說的症狀確有依據，記憶力衰退是阿茲海默症的典型症狀，但是人到了年紀，記憶力自然也會下降。謝炳賢說明，阿茲海默症可能有6大徵兆，例如情緒與行為改變等。若發現長輩有此情形，建議及早就醫。

羅志祥表示，不少親友發現媽媽狀況不佳，「你覺得哪裡怪怪的請不要介意，因為我媽媽是阿茲海默症患者。」經紀人回應，羅志祥母親的健康的確有狀況，且持續幾年了；現在羅志祥時常陪伴並且與她一同就醫，「現在小豬就是有時間就會多陪她走走，帶她去醫院治療延緩她惡化的速度。」

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羅志祥透露媽媽近年身體出狀況。（翻攝自臉書）

謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」說明6個阿茲海默症典型症狀。

●語言能力減退：患者可能難以找到合適的詞彙表達意思，或說話內容變得重複且不連貫。與人溝通時，可能因理解能力降低而感到困惑。

●判斷力與解決問題的能力下降：例如無法做出基本的決策，像是選擇適當的衣服以應對天氣變化。或是對金錢管理失去能力，可能出現不當的購物，或遺失財物的情況。

●喪失空間與方向感：患者可能迷路，甚至在熟悉的環境中也找不到方向，或是無法理解地圖，或辨認周圍的標誌。

●行為和情緒改變：可能變得煩躁、焦慮，甚至容易發怒。某些患者會出現社交退縮，對原本喜歡的活動失去興趣。

●執行功能下降：例如無法完成日常任務，像是煮飯、整理物品，甚至忘記如何洗澡或刷牙。

●視覺和感官變化：某些失智症患者會有視覺空間的問題，例如誤判距離或深度，導致跌倒風險增加。

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