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健康網》杜鵑花有毒！ 醫：喝花茶恐噁心嘔吐、四肢麻痺

2025/03/30 16:21

杜鵑花全株含有毒性，尤其是花朵和葉片；示意圖。（資料照）

杜鵑花全株含有毒性，尤其是花朵和葉片；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值杜鵑花綻放花期，美不勝收的杜鵑花除了遠觀外，也想拿在手上把玩、或者它也能做成花茶？聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙分享，12歲男孩喝了一瓶同學泡製的飲料後，出現噁心嘔吐、四肢麻痺、喉嚨灼痛的症狀，細問之後才知道，他喝了同學開玩笑給他的杜鵑花水。

李尚謙在臉書專頁「育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師」發文指出，杜鵑花全株含有毒性，尤其是花朵和葉片。主要毒性成分是灰黃素，其會干擾細胞上的鈉離子通道，導致神經元過度興奮，進而影響神經系統、消化系統和心血管系統。誤食後可能出現以下症狀：

●嘔吐、腹痛、腹瀉等消化系統問題。

●頭痛、頭暈、四肢麻痺等神經系統症狀。

●嚴重時可能導致心跳減慢、昏迷甚至死亡。

李尚謙提醒，接觸杜鵑花的汁液也可能引發皮膚過敏反應，如紅腫或灼熱感。特別是黃色和白色品種的毒性較強，因此需格外小心。杜鵑花蜜同樣擁有灰黃素，如果實用了杜鵑花製成的蜂蜜，也會引起噁心、嘔吐、心跳異常的症狀。

12歲男孩喝了一瓶同學泡製的飲料後，出現噁心嘔吐、四肢麻痺、喉嚨灼痛的症狀。（圖取自李尚謙臉書）

12歲男孩喝了一瓶同學泡製的飲料後，出現噁心嘔吐、四肢麻痺、喉嚨灼痛的症狀。（圖取自李尚謙臉書）

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