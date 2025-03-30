健康網》洗澡洗到差點失明！ 醫點4玩具容易出意外

醫師指出，洗澡玩具裡面大多空心，而且很難清潔，如果有水更可能會發霉，就算勤清理也很難徹底洗淨；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前陣子抖音發起的自製蒸鼻器，引起寶寶燒燙傷，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟指出，家長自製器具、給小孩玩具時要小心，危險就隱藏在細節中，像是捲尺鐵片恐釀割傷、噴水玩具噴到眼睛險失明、巴克球可能造成腸穿孔、過於逼真的弓箭組可能發生不可預期的意外。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」與網頁發文，給兒童挑選玩具時，要先確定零件組裝須牢固，因為孩子可能拿到往嘴裡塞，恐導致異物哽塞等狀況，若有電池或馬達則是要注意，是否做好安全包覆與絕緣，若是有外露疑慮應避免使用。

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巫漢盟說，一般符合認證的玩具會檢測鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇8項重金屬，需挑選符合安全認證的玩具，假使沒有通過，孩子很容易手摸一摸又吃手，導致誤食，長期下來可能引起中毒或是影響生長發育。最後要認清貼有「商品安全標章」的玩具，以台灣來說，合格產品均貼有「ST安全玩具標誌」或「CE安全玩具標章」。

捲尺鐵片恐釀割傷

巫漢盟提到，大人們小時候常玩的捲尺手環，大多是以鐵片加上絨布包覆，並製成可以凹成手環的形狀戴在手腕上，然而若使用時間一長，絨布可能會變得越來越薄，且被鐵片割破裸露出來，一不小心就會割傷手腕，今（2025）年1月就有4寶媽上網分享自己遭捲尺玩具割傷的狀況。

醫師提醒，曾有兒童被洗澡玩具的水噴到，結果眼睛感染成蜂窩性組織炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

洗澡玩具恐噴有毒的水

巫漢盟指出，黃色小鴨、小水槍等可愛玩具，陪孩子度過無數歡樂的洗澡時光，然而這些會噴水的洗澡玩具，裡面的水可能有毒！美國1名3寶媽就有這樣的經驗，某次保母告訴她，2歲兒子被洗澡玩具的水噴到，結果眼睛就變紅，原本以為無恙，沒想到一直沒消退，臉也跟著發炎紅腫，最後確診蜂窩性組織炎，幸好發現得早，現已痊癒。

巫漢盟說，由於洗澡玩具裡面大多空心，而且很難清潔，如果有水更可能會發霉，就算勤清理也很難徹底洗淨，建議別購買無法徹底清潔的用品為宜。

巴克球恐腸穿孔

巫漢盟表示，巴克球更是惡名昭彰的玩具之一。美國於2009年發行巴克球，熱賣至世界各地，然而這個體積小、有磁力的玩具卻在各地釀成意外，很多小朋友不慎一次吞入數顆，結果巴克球就在腸胃道緊緊吸附住，造成腸穿孔，必須動手術才可取出，建議當孩子玩這類玩具，家長應在旁隨時關注避免意外發生。

體積小、有磁力的巴克球，很多小朋友不慎一次吞入數顆，結果巴克球就在腸胃道緊緊吸附住，造成腸穿孔。（資料照）

過於逼真的弓箭組釀意外

巫漢盟指出，曾有一名媽媽於網路上購入弓箭組，回家後兩個孩子玩得超開心，然而某次才一不注意，弓箭箭矢插入孩子臉上，而且差一點就穿過眼睛或傷及顏面神經，所幸就醫拔除、清創後已無大礙。由於這類玩具過於逼真，若孩子又非常好動，甚至邊跑邊玩，就有可能發生不可預期的意外。

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