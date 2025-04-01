健康網》咖啡不會害骨鬆！ 研究：搭配「它」還能顧骨本

醫師引述研究指出，只要每天鈣質攝取足夠，每天1到2杯咖啡搭配每週喝茶4次以上，是最佳護骨組合；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡會導致骨質疏鬆？這個舊觀念可能要更新了！醫師張家銘引述研究指出，只要每天鈣質攝取足夠（成人建議1000至1200毫克），喝咖啡、茶可能有助於降低骨折、骨鬆的風險，尤其兩者合併攝取，對骨骼健康的幫助比單獨喝其中一種還要更強。每天1到2杯咖啡搭配每週喝茶4次以上，護骨效果更佳。

英國49萬人大型研究：喝咖啡防骨鬆

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，過去的研究大多規模小、追蹤時間短，導致結果容易產生誤差。但是2024年來自英國的英國生物樣本庫（UK Biobank）研究，針對49萬名38至73歲的成人，進行長達12.8年的追蹤，這是全球少數對咖啡與骨骼健康影響做出長期調查的大型研究。

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研究發現，每天喝1到2杯咖啡的人，骨鬆風險降低10%，如果再加上每天喝茶，這個保護效果更加倍，風險下降幅度達32%。這樣的結果顛覆了過去的觀念。

醫師指出，有研究發現每天喝1到2杯咖啡的人，能使骨鬆風險降低10%；圖為情境照。（圖取自freepik）

全球56萬人統合分析：咖啡+茶更護骨

張家銘提到，2025年發表於國際期刊《Frontiers in Nutrition》的一篇涵蓋全球56萬2838名受試者的統合分析，也發現了類似的結果。每天喝1杯以上咖啡的人，骨鬆風險降低21%，而每週喝茶超過4次的人，風險降低25%。這篇研究更進一步發現：咖啡與茶的合併攝取，對骨骼健康的幫助比單獨喝其中一種還要更強。

此研究為目前涵蓋受試者人數最多、方法最嚴謹的系統性分析之一。結果顯示，長期、適量攝取咖啡與茶，可顯著降低骨鬆風險，尤其是在中高頻率攝取下效果更明顯。這為過去「咖啡會導致骨鬆」的說法提供了新的視角，也有助於制定個人化飲食建議。這代表每天早上來一杯咖啡、下午再來杯熱茶，可能是對骨骼最友善的生活習慣之一。

攝取足夠鈣質 就能安心喝咖啡

張家銘指出，過去我們只看到了「咖啡因可能增加尿鈣排出」，卻忽略了人體是有自我調節機制的。最新研究顯示，只要每天鈣攝取足夠（成人建議1000到1200毫克），咖啡造成的鈣流失對骨骼不會有明顯負面影響。

而且，咖啡本身富含綠原酸、多酚、鉀、鎂等活性物質，這些成分透過調節骨代謝訊號路徑（BMP-2/Wnt及RANKL/OPG），促進造骨細胞的活性，抑制破骨細胞的過度活化，茶中兒茶素也能抗發炎、保護骨小樑結構，進而幫助骨骼強壯、更有韌性。這也解釋了為什麼最新研究顯示，適量飲用咖啡反而有助於降低骨質疏鬆風險，而不是讓骨頭變脆。

醫師指出，喝咖啡可以搭配高鈣飲食如牛奶、優格、豆漿等，確保每天鈣攝取1000至1200mg；圖為示意圖。（圖取自freepik）

5招健康喝 研磨咖啡比即溶好

張家銘表示，不用再擔心喝咖啡會導致骨質流失，但要喝得「對」，以下是最好的策略：

●每天1到2杯剛剛好（150至300ml），超過3杯（450ml）保護效果減弱。

●搭配高鈣食物（牛奶、優格、豆漿、深綠色蔬菜），確保每天鈣攝取1000至1200mg。

●每週至少4次喝茶，讓抗氧化效果更全面。

●避免速溶或高糖咖啡，選擇研磨咖啡，獲得更多有益成分。

●適量曬太陽搭配負重運動，讓骨質吸收鈣的能力更強。

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