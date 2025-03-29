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健康網》發燒別急著吃藥 食藥署：先找原因！3症狀速就醫

2025/03/29 15:25

食藥署提醒，若服用退燒藥後仍連續發燒超過48小時，體溫持續上升，且出現意識不清、極度嗜睡、脫水症狀等狀況，需盡速就醫；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

食藥署提醒，若服用退燒藥後仍連續發燒超過48小時，體溫持續上升，且出現意識不清、極度嗜睡、脫水症狀等狀況，需盡速就醫；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕發燒時第一個念頭通常是「我要趕快吃退燒藥」，但其實找出發燒原因，比吃退燒藥來的重要。食藥署說明，體溫低於38°C通常不用吃退燒藥，除非體溫超過38.5°C或症狀影響到日常活動。但若服用退燒藥後仍連續發燒超過48小時，體溫持續上升，且出現意識不清、極度嗜睡、脫水症狀等狀況，需盡速就醫。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文提到，發燒本身不是一種疾病，而是一種身體警訊，常見的原因是身體偵測到細菌或病毒入侵，導致大腦下視丘調高體溫，來幫助免疫細胞更有效地對抗病原體。但除了感染外，其他的發炎反應（如：風濕免疫疾病或特定癌症） 也可能造成發燒。因此，找出發燒原因，比趕快吃藥退燒來得重要。

食藥署說明，輕微發燒（一般指體溫38°C以下）通常不需要馬上使用退燒藥，除非病人感到不舒服影響日常活動。若體溫超過38.5到39°C，並出現症狀（如頭痛、發冷、全身痠痛等），可以考慮使用退燒藥來緩解症狀，讓身體比較舒服，可以好好休息與恢復。

食藥署提醒，退燒藥的效果大都只能維持幾個小時，如果感染尚未痊癒，退燒以後又燒起來是很常見的事情，等待病程結束就會慢慢退燒。但發生以下情形則須盡速就醫：服用退燒藥後仍連續發燒超過48小時，且體溫持續上升，並出現嚴重症狀（如意識不清、極度嗜睡、脫水症狀等）。

食藥署補充，發燒是人體對抗外來病原的一種保護機制。若服用退燒藥後體溫仍高，先耐心等待藥效發揮，同時注意身體狀況。如果合併嚴重症狀，請儘早就醫，以確保健康與安全。

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