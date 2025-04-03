健康網》假期準媽媽能出國玩嗎？ 醫：3類型不適合

醫師表示，孕期出遊，非人人適合，出國前一定要先請醫師評估自己的狀況是否適合出國；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷胎十月的準媽媽也想趁「卸貨」之前好好玩一下，清明兒童節假期將至，孕婦想出國放鬆可以嗎？對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，孕期出遊，非人人適合，出國前一定要先請醫師評估自己的狀況是否適合出國，以母胎安全為首要考量，而具高風險妊娠病史者、罹患內科疾病者、妊娠期併發症者則不適合出國旅遊。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」與網頁發文指出，懷孕期間想要出遊，建議以中期為最佳時機。初期因為孕吐及不適感較強，容易感到疲憊，可能影響旅遊品質；中期身體已經適應懷孕狀態，精神體力都比較好，但要注意別選擇太遙遠或路況不好的地方，以免造成身體負擔；後期因為肚子變大，行動不便，加上容易疲累，建議以短程旅遊為主，長途旅行不太適合。

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不適合出國的孕婦類型

●具高風險妊娠病史者：生殖系統相關（子宮外孕史、子宮頸閉鎖不全、子宮手術病史）、胎盤相關併發症（胎盤早期剝離史、胎盤異常）、妊娠併發症（妊娠毒血症、早產史、難產史）、剖腹產史、重度妊娠劇吐、下肢血栓栓塞症病史等。

●罹患內科疾病者：心血管系統（先天性／後天性心臟病、含瓣膜性、冠狀動脈疾病）、內分泌代謝（糖尿病、痛風、高脂血症）、血液系統（重度貧血，血紅素<9g/dL）、神經系統（腦血管疾病、癲癇）、呼吸系統（氣喘）、其他（嚴重動暈症、重度過敏性疾病）。

●妊娠期併發症者：曾經被告知患有如尿蛋白、妊娠糖尿病、子癇前症徵兆、或是妊娠高血壓者，皆不適合搭機去旅行。

醫師指出，具高風險妊娠病史者、罹患內科疾病者、妊娠期併發症者則不適合出國旅遊；圖為情境照。（圖取自freepik）

孕婦出國注意事項

張瑜芹說，懷孕期間出國旅遊需要格外謹慎，因為不同航空公司對於孕婦搭乘飛機都有規定，大多是在懷孕第32週之前。出國前必須準備英文版的孕婦診斷證明與預產期證明，同時也要注意當地醫療資源、食物衛生、交通狀況，更要做好旅遊平安保險的規劃，建議選擇有國際醫院、治安良好的城市。

孕婦緊急就醫準備

旅行中不怕一萬，就怕萬一。張瑜芹提醒，出門旅遊前建議先查好目的地附近的婦產科醫院位置和聯絡方式，並準備好相關的醫療文件，必要時的英文版診斷證明都要隨身攜帶。

醫師提醒，出門旅遊前建議先查好目的地附近的婦產科醫院位置和聯絡方式，並準備好相關的醫療文件，必要時的英文版診斷證明都要隨身攜帶；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

●重要文件準備：孕婦健康手冊、身分證件、醫療保險卡，如果是國外就醫還要準備英文版的診斷證明和預產期證明。建議可以把媽媽手冊的重要頁面翻譯成英文，方便國外醫生閱讀。請婦產科醫師開立英文版的診斷證明，內容要包含懷孕週數、預產期和目前健康狀況。

●醫療資源確認：出發前要先查好當地的婦產科醫院，最好是選擇醫療設備完善的大型醫院。把醫院的地址、電話和到達方式都記下來。除了保一般旅遊平安險外，建議加保醫療險，要特別注意保險內容是否包含孕婦，並把相關文件和理賠電話都帶在身上。

●隨身藥品攜帶：要攜帶平常在吃的維他命和醫師開的藥物，最好也準備一些常備藥，像是止痛藥和腸胃藥。要記得詢問醫師能吃哪些藥，不要自行服藥。

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