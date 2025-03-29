健康網》搭機頭暈耳鳴超難受！ 中醫教3招減緩不適感

中醫診所指出，搭機時由於高空氣壓變化、乾燥以及長時間不動，容易出現頭暈、耳鳴或是胃部不舒服，可透過壓按特定穴位、小動作調整耳壓、喝水避免低頭3方式緩解症狀；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高興地出門旅遊，期待著美好的風景；沒想到上了飛機，卻是頭暈、耳鳴一起來，大大影響遊興！昌盛堂中醫診所於臉書發文指出，搭機時由於高空氣壓變化、乾燥以及長時間不動，容易出現頭暈、耳鳴或是胃部不舒服。想減緩不適，可透過壓按聽宮、聽會、翳風、風池、上星等穴位；以吞口水、打呵欠、嚼口香糖等小動作調整耳壓；以及補充水分避免過度低頭3方式，降低身體不舒服的程度。

昌盛堂中醫診所表示，高空飛行時，因氣壓變化影響耳朵內壓，導致出現耳鳴、悶脹感；機艙乾燥造成水分流失，可能引起疲倦與不適；加上長時間坐著不動，血液循環變差，也可能導致頭暈。若出現以上症狀，可嘗試以下3種方式，讓自己的「人體電力」恢復滿格。

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按壓穴位舒緩不適

●聽宮穴、聽會穴、翳風穴：位於耳朵周圍，有助調節氣壓變化引起的不適。

●風池穴、上星穴：位於後頸與頭部，有助於舒緩頭暈、暈機感。

透過小動作調整耳壓

●打呵欠、吞口水：有助於調整耳壓，減少耳鳴或耳朵悶脹感。

●咀嚼口香糖、含薄荷糖：薄荷成分能帶來清涼感，幫助舒緩暈機不適。

補充水分、避免過度低頭

●多喝水：避免脫水，減少頭暈與疲勞感，但應避免飲用碳酸飲料，以免影響腸胃。

●避免低頭滑手機過久：長時間低頭看螢幕，容易加重暈機感，可試著閉目休息或聽音樂放鬆，降低不適感。

昌盛堂中醫診所表示，下次搭飛機時，若出現頭暈、耳鳴等不適症狀，記得運用這些方法，讓自己擁有更舒適的飛行體驗！

中醫診所表示，搭機出現頭暈、耳鳴時，可試著閉目休息或聽音樂放鬆，降低不適感；情境照。（圖取自freepik）

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