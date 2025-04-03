健康網》煮出爽脆低醣馬鈴薯炒肉絲 營養師：秘訣在這動作

營養師分享馬鈴薯炒肉絲作法，並指出將馬鈴薯切絲後沖洗幾次直到水變清澈，就能去除澱粉、減少醣分，口感也會更爽脆；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想吃馬鈴薯又擔心發胖？營養師分享小訣竅，讓馬鈴薯減醣變爽脆！她表示，馬鈴薯切絲後手上會沾黏一層白色物質是「澱粉」，建議沖洗幾次直到水變清澈，就能去除澱粉減少醣分，口感也會更爽脆。再陸續加上雞胸肉切絲、蒜頭切末及辣椒、肉絲等配料烹煮，就是一道減醣版的「馬鈴薯炒肉絲」，超級下飯，適合減醣族群。

吳映澄於臉書短片分享馬鈴薯炒肉絲做法，首先將馬鈴薯切絲放入流水沖洗，再瀝乾備用，接著雞胸肉切絲，蒜頭切末備用，熱鍋加油之後，再放入蒜末跟乾辣椒爆香，香味飄出之後，再加入肉絲翻炒，再次加入切好的馬鈴薯快速拌炒，這樣就能保留爽脆口感。起鍋之前加點白醋、鹽、白胡椒調味，拌勻之後即完成。

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另，國民健康署在臉書專頁「食在好健康」指出，一顆中型的馬鈴薯大約150到200克，熱量大概等於半碗飯，換算起來熱量並不算高，而且吃起來也很有飽足感；連皮吃更營養，馬鈴薯的外皮含有膳食纖維，建議可以洗淨後連皮一起烹調，不僅可以增加膳食纖維，還能增加不同的口感。

國健署指出，一顆中型的馬鈴薯大約150到200克，熱量不算高，大概等於半碗飯，而且富飽足感；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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