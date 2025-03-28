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健康網》尿失禁分5種 婦科醫教3方法預防：規律飲水不可少

2025/03/28 21:09

很多人因為怕上洗手間而不敢喝水，但醫師指出，白天適量喝水，並養成2小時上廁所一次的習慣，有助於防止尿失禁。（圖擷取自photoAC）

很多人因為怕上洗手間而不敢喝水，但醫師指出，白天適量喝水，並養成2小時上廁所一次的習慣，有助於防止尿失禁。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕尿失禁是指尿液不自主流失的情況，特別是在婦女中更為常見，不僅是生理問題，也可能影響心理健康。王孫斌婦產科診所醫師於臉書發文指出，尿失禁分為急迫性、應力性、混合性、滿溢型、完全性5種，但是可以透過養成良好生活習慣、規律飲水和排尿習慣，以及強化骨盆底肌肉等3方面預防。

王孫斌婦產科診所提到，尿失禁可能發生在大笑、咳嗽時，甚至是因急著上廁所卻來不及而導致的意外，並依不同原因分為5類型。

急迫性尿失禁：這種情況下，患者會感到頻繁且強烈的尿急，有時甚至來不及到廁所便已失禁。膀胱過動症可能與膀胱發炎、神經病變或某些藥物影響有關。

應力性尿失禁：最常見於更年期婦女，患者在咳嗽、大笑或提重物時，由於腹壓增加而不自主漏尿。這與骨盆底肌肉鬆弛或尿道括約肌無力有關。

混合性尿失禁：同時出現急迫性與應力性尿失禁的症狀，讓患者感到更加困擾。

滿溢型尿失禁：由於膀胱無法有效收縮或尿道阻塞，尿液無法完全排空，導致膀胱內壓力過高時漏尿。

完全性尿失禁：常因手術、外傷或神經損傷導致括約肌功能喪失，尿液無法控制。

預防尿失禁 3方法一次看

●養成良好生活習慣：均衡飲食，避免肥胖及便秘，避免穿過緊的衣物，減少對骨盆底的壓力，並避免憋尿及過度劇烈運動。

●規律飲水和排尿習慣：每小時喝100-150cc水，每天約1500-2000cc，避免脫水又不過量。並養成2小時上廁所一次的習慣，夜間則減少飲水，保持良好的睡眠品質。

●強化骨盆底肌肉：透過凱格爾運動定期鍛煉骨盆底肌肉，可以有效改善尿道控制力。

醫師指出，尿失禁並不可怕，它是一個可以改善的健康問題。如果民眾有類似困擾，應正視問題，並及早尋求專業醫療建議，以免影響日常生活品質。

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