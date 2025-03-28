健康網》生活好毒！ 營養師授6招幫身體大掃除

綠茶等食物能幫助肝臟解2。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無處不在的塑化劑、空氣污染、塑膠微波加熱食品或熱飲紙杯中的塑膠微粒，加上現代人飲食精緻、壓力大、作息不規律，都會影響身體的排毒能力，營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」分享幫身體坐大掃除的方法：豐富高纖、避開環境毒素、喝足水分、減少精緻糖與加工品、補充抗發炎食物、吃幫助肝臟的解毒食物。

彭逸珊說明，生活中的毒來源可以簡單分成內源性與外源性兩種，前者是身體本身的代謝的廢物，後者為食品添加物、藥物或生活接觸到的化學物質等。許多毒素是非水溶性，需要靠肝臟轉換成無毒且可進入血液的物質（可溶於水），中間需要「非常多」的營養素協助，才能轉換成尿液和糞便排出體外。

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幫身體大掃除6招

●豐富高纖生活：膳食纖維不僅幫助腸道好菌生長，同時也擔任清道夫角色，加速有毒物質排出體外。

●避開環境毒素：塑膠容器可能釋放塑膠微粒，自備玻璃、不鏽鋼或陶瓷等材質的保鮮盒、環保杯，可大幅降低吃進身體的毒素。

●每天喝足水分：毒素轉換成水溶性物質後，需由腎臟製造尿液排出，每天喝足水分非常重要。

●減少精緻糖與加工品：它們容易影響血糖、造成身體發炎，原型食物最棒。

●補充抗發炎食物：蔬菜、水果中的植化素和魚類中富含的Omega-3脂肪酸，都可以幫助身體抗發炎。

●幫助肝臟解毒食物：毒素在肝臟需要經過兩階段轉換，其中需要非常多營養素協助，飲食上建議多吃青花菜、高麗菜、綠茶、大豆等食物。

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