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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》左手受傷就練右手！ 「交叉訓練效應」助患側復原

2025/03/28 19:27

單邊手腳受傷不能動？嘗試鍛鍊另一側來幫助復原！醫師指出，交叉訓練效應適合單側肢體受傷患者復健，加速患側肌力復原；圖為情境照。（圖取自freepik）

單邊手腳受傷不能動？嘗試鍛鍊另一側來幫助復原！醫師指出，交叉訓練效應適合單側肢體受傷患者復健，加速患側肌力復原；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕單邊手腳受傷，暫時不能運動，試著鍛鍊健康的另一邊，幫助肌力恢復！復健科醫師王思恒解釋，這是「交叉訓練效應（Cross-Education）」的科學現象。適合單側肢體受傷患者復健，加速肌力復原。實務應用上，建議十字韌帶、肩膀術後初期，即可開始訓練健康側，採取離心或混和動態訓練方式如負重下蹲、彈力帶，每週3至4次，至少3到4組達到有效肌力提升。

交叉訓練 最適合急性期復健

恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文說明，交叉訓練效應指的是單側肢體進行力量訓練時，未經訓練的對側肢體也會獲得肌力提升。根據近期的系統性回顧與統合分析，發現交叉訓練效應平均可讓未訓練肢體增加11.9%的力量，其中下肢提升約16.4%，上肢則提升約9.4%。

王思恒提到，當患者一側肢體受傷（如骨折、韌帶損傷、術後固定），長時間無法使用時，容易造成肌肉萎縮及肌力下降。透過訓練健康的另一側肢體，能減緩受傷側肌力流失速度，加速復原。此方法尤其適合急性期復健患者，能在固定受傷部位的同時，仍保持良好的整體身體功能。

離心、動態等張訓練效果最佳

研究指出，不同型態的肌力訓練效果有差異：

●離心收縮訓練：可達17.7%力量提升，最有效。

●動態等張訓練（結合離心與向心）：約15.9%的效果。

●純向心或等長訓練：效果相對較低（約8至11%）。

因此，在復健規劃中，優先建議以離心或動態等張訓練方式進行，效果最佳。

醫師建議，單邊手腳受傷可採取離心或混和動態訓練方式，如負重下蹲、彈力帶，每週3至4次，至少3到4組達到有效肌力提升；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，單邊手腳受傷可採取離心或混和動態訓練方式，如負重下蹲、彈力帶，每週3至4次，至少3到4組達到有效肌力提升；圖為情境照。（圖取自freepik）

王思恒總結，交叉訓練效應不僅證明了人體神經系統驚人的可塑性，更提供了受傷後患者寶貴的復健策略。運動受傷的朋友，不妨試試交叉訓練效應，用「一邊的努力，換取兩邊的收穫」。

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