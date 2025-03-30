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健康網》比豆漿更健康！學者：豆漿優格助腸道順暢、降血脂
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕喝豆漿的好處有很多，而當豆漿經發酵變成優格後，營養價值更進一步提升。營養學者洪泰雄在臉書發文分享，豆漿經過益生菌發酵後能有效提升營養素吸收力；同時平衡腸道菌叢，改善便秘。且仍保有豆漿的低脂特性，有利於降低血脂。
保留大豆營養 提升腸道健康
豆漿優格富含大豆異黃酮、膳食纖維及優質蛋白質，搭配益生菌後能促進腸道菌叢平衡，有助於改善便祕、提升腸道免疫力。
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益生菌發酵 更容易吸收
豆漿經過發酵轉變成優格，乳酸菌分解部分大豆抗營養因子，使營養素更容易被吸收，同時維持豆漿的低脂肪特性，有利於降血脂。
改善便秘與血脂效果2週見效
每天食用 100-150 克豆漿優格，持續2週即可明顯改善便秘問題，並有效降低 LDL 壞膽固醇，有助於維護心血管健康。豆漿優格不僅保留豆漿的營養優點，還能改善腸道健康與血脂，2週內即可見效，是更健康的豆漿選擇！
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