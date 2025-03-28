健康網》伊科11型腸病毒奪命！ 孩子有這些症狀就醫不能拖

醫師提到，伊科11型腸病毒主要影響3個月以下的寶寶，尤其是新生兒，應警覺症狀如發燒、喝奶變少、嗜睡或反應遲鈍等；情境照。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

今年奪2命！台大醫示警：腸病毒「伊科11型」恐大流行

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部疾管署週二（25日）公布今年第2例腸病毒死亡，為北部未滿1個月男嬰感染伊科病毒11型。兒科專科醫師葉秋盈指出，伊科11型腸病毒主要影響3個月以下的寶寶，尤其是新生兒，應警覺症狀如發燒、喝奶變少、嗜睡或反應遲鈍、呼吸變急促或皮膚蒼白、嘔吐、腹瀉、手腳發冷，及時送醫避免錯過黃金治療期。

請繼續往下閱讀...

症狀不典型 容易被忽略

葉秋盈在臉書專頁「葉秋盈醫師」發文指出，「伊科11型」腸病毒對新生兒來說特別危險，家長一定要提高警覺，因為這種病毒來得又快又兇，很多時候等到明顯發現異常，寶寶的狀況已經很嚴重了。

她進一步說明，一般腸病毒常見於5歲以下孩子，會出現手足口病或疱疹性咽峽炎，但伊科11型主要影響的是3個月以下的寶寶，尤其是新生兒，而且它的症狀不像一般腸病毒那麼典型，沒有明顯的口腔潰瘍或手腳水泡，反而會引起發燒、活力變差、甚至多重器官衰竭。

這種病毒透過飛沫、接觸傳染，大人或較大的孩子感染後，可能只是輕微感冒，但卻可能在不知不覺中把病毒帶回家，傳給抵抗力還很弱的新生兒。

醫師指出，接觸寶寶前一定要用肥皂洗手，酒精消毒只能輔助，不能取代洗手，酒精無法殺死腸病毒；示意圖。（圖取自photoAC）

注意衛生 5招護寶寶周全

●保持手部清潔：接觸寶寶前一定要用肥皂洗手，酒精消毒只能輔助，不能取代洗手，酒精無法殺死腸病毒。

●避免生病的人接觸寶寶：即使只是輕微感冒或喉嚨不舒服，也有可能攜帶病毒。

●回家先洗手更衣：家中有學齡兒童的，回家先洗手、換衣服，再接觸寶寶。

●定期消毒寶寶用品：奶瓶、奶嘴、玩具、床單等，可用稀釋漂白水清潔。

●慎選出門地點：避免帶寶寶去人多、密閉的公共場所，減少接觸病毒的機會。

葉秋盈提到，目前腸病毒沒有特效藥，所以做好預防措施是唯一的保護方式。照顧新生兒不容易，但家長適度提高警覺，能成為寶寶最好的防護罩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法