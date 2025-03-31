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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》壞習慣養癌！ 專家列12危險因子「它」隱形推手

2025/03/31 08:30

學者指出，常吃加工肉品、油炸燒烤食物、少吃蔬果、抽菸、飲酒過量、肥胖、不運動等，均是致癌因子，其中油炸燒烤食物為高溫料理，容易產生致癌物質；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，常吃加工肉品、油炸燒烤食物、少吃蔬果、抽菸、飲酒過量、肥胖、不運動等，均是致癌因子，其中油炸燒烤食物為高溫料理，容易產生致癌物質；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為癌症是一夕間發生，事實上，癌細胞往往是日積月累「養」出來的。營養學者洪泰雄在臉書發文列出12項高風險因子，包括吃錯食物、菸酒不離身、缺乏運動等不良生活習慣，而長期壓力與睡眠不足，不僅影響免疫功能，也讓身體無法有效修復細胞，更是癌症的隱形推手。

洪泰雄指出，根據世界衛生組織與國健署的建議，日常生活若能改變不良習慣，試著避開以下12項高風險因子，就有機會降低、遠離癌症風險，為自己守住健康防線。

吃錯食物 身體成為致癌溫床

加工肉品吃太多：香腸、火腿、培根等加工肉品含有亞硝酸鹽與其他致癌物，世界衛生組織已將其列為一級致癌物，與大腸癌風險高度相關。

常吃油炸與高溫燒烤食物：炸雞、燒烤、鍋貼等高溫料理，容易產生致癌物質，如異環胺和苯並芘，尤其高溫反覆使用的油更是危險。

蔬菜水果吃太少：缺乏蔬果會讓膳食纖維不足，腸道無法順利排出毒素，容易堆積致癌因子，尤其與大腸癌息息相關。

學者說，蔬果攝取過少造成膳食纖維不足，腸道無法排出毒素，易堆積致癌因子，也與大腸癌息息相關；示意圖。（圖取自freepik）

學者說，蔬果攝取過少造成膳食纖維不足，腸道無法排出毒素，易堆積致癌因子，也與大腸癌息息相關；示意圖。（圖取自freepik）

生活習慣不良 癌症找上門

抽菸與暴露在二手菸中：菸品中的焦油和尼古丁會直接破壞細胞DNA，是導致肺癌、口腔癌、喉癌的元凶。

飲酒過量：酒精會在體內代謝為乙醛，這是一種強致癌物，會傷害口腔、食道與肝臟細胞，也與乳癌風險有關。

肥胖與代謝症候群：過重者體內常處於慢性發炎狀態，會刺激腫瘤生成，尤其與乳癌、胰臟癌、肝癌密切關聯。

缺乏運動、久坐不動：每天坐著超過8小時，會使新陳代謝變慢、免疫力下降，增加罹癌風險。

學者提醒，睡眠品質差讓身體無法有效修復細胞，是癌症的隱形推手；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

學者提醒，睡眠品質差讓身體無法有效修復細胞，是癌症的隱形推手；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

忽視身體警訊 健康危機增

長期壓力與睡眠不足：壓力荷爾蒙過高會抑制免疫功能，睡眠品質差也讓身體無法有效修復細胞，是癌症的隱形推手。

暴露於環境毒素：空氣污染（如PM2.5）、塑化劑、重金屬、農藥等，都可能透過呼吸、飲食、皮膚接觸進入體內，累積致癌風險。

感染某些病毒或細菌：例如：HPV病毒與子宮頸癌、B型肝炎病毒與肝癌、幽門螺旋桿菌與胃癌等，都有明確關聯。

過度曝曬紫外線：不做防曬、長期在戶外曝曬，可能導致皮膚細胞突變，增加罹患皮膚癌的機率。

忽略定期健康檢查：癌症初期常無症狀，若能定期做篩檢（如乳房攝影、大腸鏡、子宮頸抹片等），早期發現、早期治療效果佳。

洪泰雄提醒，癌細胞不是從天而降，而是來自每天「習以為常」的不良習慣。
吃的每一口食物、生活的每一天型態，都決定未來的健康樣貌。

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