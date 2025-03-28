健康網》換季過敏影響戰鬥力？ 醫授舒緩3對策：吃對食物抗發炎

鮭魚富含Omega-3，有助於降低發炎反應，減少過敏發作。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣多變，冷暖交替，使得過敏族群的症狀更加嚴重。不少上班族因為花粉、塵蟎或空污導致的過敏症狀飽受困擾，打噴嚏、鼻塞、眼癢、喉嚨不適，甚至頭暈、嗜睡，都可能嚴重影響工作效率。醫師提供舒緩3對策，分別為「吃對食物減少過敏反應」、「選擇不影響專注力的抗組織胺」，以及「調整辦公室環境」。

美兆健檢診所耳鼻喉科醫師成和平指出：「許多上班族習慣忍耐過敏症狀，但長期下來，不僅影響身體健康，也可能造成職場競爭力下降」。

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根據國外研究，過敏性鼻炎等過敏症狀可能導致注意力下降、疲勞感增加，進而影響工作效率；此外，過敏症狀可能導致員工請假率上升。這不僅影響個人工作表現，也可能對整體企業競爭力帶來衝擊。

過敏對職場4大影響 忽視恐拖垮生產力

●注意力下降：打噴嚏、流鼻水、眼睛發癢等症狀，讓人難以集中精神，影響決策與專案進度。

●疲勞感增加：鼻塞、夜間咳嗽或呼吸不順，使睡眠品質下降，導致白天工作精神不濟。

過敏易使注意力下降，增加疲憊感，影響工作效率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●生產力降低：持續不適可能拖慢工作效率，影響專案執行與團隊合作表現。

●請假率上升：嚴重過敏患者甚至可能因不適而頻繁請病假，影響職場穩定性。

過敏族的3大舒緩策略，提升專注力及表現

為了幫助上班族在過敏季節保持最佳狀態，成和平建議從環境、飲食與用藥3方面入手，改善過敏症狀，提升職場表現。

調整辦公室環境

●定期清潔：每週擦拭辦公桌與鍵盤，減少灰塵與塵蟎。

●擺放空氣清淨機：減少花粉、PM2.5及其他空氣過敏原的影響。

●減少地毯與布製品：地毯與沙發容易積聚塵蟎，可改用木質或皮革家具。

吃對食物減少過敏反應

●補充抗發炎食物：Omega-3（如鮭魚、亞麻籽）有助於降低發炎反應，減少過敏發作。

●攝取維生素C：奇異果、柑橘類水果可提升免疫力，幫助身體對抗過敏原。

奇異果、柑橘類水果富含維生素C，可提升免疫力，幫助身體對抗過敏原。（圖擷取自photoAC）

●避免乳製品與高糖食物：部分乳製品會增加黏液分泌，使鼻塞更嚴重，高糖飲食則可能加重發炎反應。

選擇不影響專注力的抗組織胺

●第二代抗組織胺藥物（如 Loratadine、Cetirizine）：不易引起嗜睡，不影響工作狀態。

●鼻噴劑與抗發炎藥物：可針對鼻塞、鼻炎進行局部治療，減少症狀影響。

●避免過量使用鼻收縮噴劑：過度依賴鼻收縮噴劑可能導致反彈性鼻塞，應依醫師建議適量使用。

成和平醫師建議3大舒緩過敏對策，幫助上班族在過敏季節保持最佳狀態。（美兆健檢診所提供）

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