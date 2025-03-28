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南市「身障者爬梯機服務」需求增！預約困難、一機難求

2025/03/28 14:51

南市「爬梯機專人到宅上下樓服務」，針對行動不便的身心障礙者，且有就醫、洗腎或復健等外出需求者提供到宅服務。（南市社會局提供）

南市「爬梯機專人到宅上下樓服務」，針對行動不便的身心障礙者，且有就醫、洗腎或復健等外出需求者提供到宅服務。（南市社會局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局於2年前推出「爬梯機專人到宅上下樓服務」，針對行動不便的身心障礙者，且有就醫、洗腎或復健等外出需求者，提供到宅爬梯機輔具及專業操作人員服務。原本是美意一樁，卻因需求增加，導致預約困難。社會局表示，已籌編經費，預計今（2025）年5月即可提升約2倍服務量，以照顧身心障礙行動不便民眾。

南市議員陳怡珍今天指出，近日，多位長期洗腎與重大癌症病患反映，南市府提供的「身心障礙者爬梯機專人上下樓服務」預約困難，經常出現「一機難求」的情況，甚至提前1個月預約仍無法順利安排，導致前往醫院就醫受影響。

她表示，這些病友大多來自弱勢家庭，有些是獨居長者，有些家屬本身也身障無力攙扶，甚至住在老舊建築，無法增建無障礙設施。他們並非任意申請，而是確有困難，才依賴這項服務。因此，她已在市議會提案，要求市府加速增加相關經費與資源，提升硬體設備及人力，確保身障者能夠順利就醫，打造更友善的無障礙環境。

社會局表示，為照顧身心障礙朋友，南市各輔具資源中心提供履帶式爬梯機供民眾租借，低收入戶每月最高服務16趟次，中低收入戶及一般戶每月最高8趟次，均為免費服務。

社會局表示，截至今年3月本項服務每月上限依契約規定55趟。社會局評估因服務需求成長，有急迫增加服務量能需求，因此已主動籌編經費，預計於今年5月即可提升約2倍服務量至每月平均服務100趟次，以照顧身心障礙行動不便民眾。

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