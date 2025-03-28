水電師傅打球膝蓋韌帶斷裂 1週後竟肺栓塞失去呼吸心跳

林男（中）在今（2025）年2月打球時左膝韌帶斷裂，1週後竟突然肺栓塞，休克昏迷，失去呼吸心跳。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕34歲的林姓水電師傅今（2025）年2月打球時左膝韌帶斷裂，1週後竟突然肺栓塞，休克昏迷，失去呼吸心跳，被家人發現送醫CPR，18分鐘後恢復生命徵象，緊急做導管溶栓手術，接著進行低溫療法搶救，術後9天清醒，幸運生還，康復出院，且無神經學後遺症，能重回工作崗位。

醫師黃聖瑋指，林姓水電師傅肺栓塞，經溶栓術及低溫療法後清醒康復，出院無後幾乎無遺症，能正常生活工作。（記者蔡淑媛攝）

部立台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋指出，林姓患者平常有運動習慣，左膝韌帶斷裂後活動量驟減，疑似造成左下肢靜脈血栓，造成肺栓塞，救護人員到場時已失去呼吸心跳，緊急CPR一路搶救到急診才恢復，但心律不整、意識不清，進一步檢查診確是肺動脈栓塞。

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黃聖瑋指患者肺栓塞血塊有4公分，緊急做導管溶栓手術，術後手腳能活動，瞳孔對光線有反應，但瞳孔放大，生命跡象不穩，由於患者年輕且無重大疾病，趕緊商調低溫療法儀器送到院，以34度低溫療法降低腦細胞等損傷，徹夜搶救。

黃聖瑋醫師指林姓水電師傅肺栓塞，血栓有4公分。（記者蔡淑媛攝）

隔日胸腔內科醫師黃仲儒接手重症加護病房照護，患者成功在住院第9天清醒，第10天脫離呼吸器，第21天康復出院，今（28）日與父母回院感謝兩名醫師及醫療團隊，待病況更穩定將進行膝蓋韌帶治療。

黃聖瑋指出，肺栓塞合併休克的死亡率大幅提高，患者術後昏迷指數僅3、4分，低溫療法針對心跳停止，經急救後恢復心跳與血壓，意識仍昏迷的患者進行降溫治療，利用低溫，降低大腦、心臟的細胞代謝率，減少缺氧造成腦傷。

黃仲儒說，到院前心跳停止經急救後恢復呼吸心跳，進行低溫療法可存活出院的患者，美國統計為12%、台灣9%，出院後能自行生活者在美國為9%、台灣僅2%。

黃聖瑋補充說，林姓患者與父親從事水電工作，長期從事消防局委託弱勢家庭老舊管線維修與汰換，回憶當時搶救時林父央求「請救救我的孩子！他是對社會有貢獻的人」，讓他想盡辦法一定要挽回性命，看到患者幸運恢復，感到欣慰。

林男（中）平常有運動習慣，左膝韌帶斷裂後活動量驟減，疑似造成左下肢靜脈血栓，造成肺栓塞。（記者蔡淑媛攝）

林姓水電師傅肺栓塞，感謝黃聖瑋（右）、黃仲儒醫師，為他搶救回性命。（記者蔡淑媛攝）

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