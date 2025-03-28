籃球員陳昱瑞、韓得勝膝蓋受傷 軟骨再生微創手術助返球場

輔大醫院今天舉行「一次性自體軟骨修復手術，創造新膝望」記者會；右二至左依序為骨關節暨醫療器材副院長暨骨科主任江清泉、20歲美籍中鋒韓得勝、22歲林姓女大生及輔醫院長黃瑞仁等人。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕籃球是激烈運動，需要來回奔跑、快速轉換方向、急停、跳躍，也常發生碰撞，下肢受傷機率較高。22歲林姓女大生為系隊球員，某次友誼賽後突然不太能正常行走，就診查出剝離性骨軟骨炎；20歲美籍中鋒韓得勝因右膝前十字韌帶撕裂就診，發現軟骨損傷；29歲職業球員陳昱瑞則因傷長期伴隨膝蓋疼痛，3人自費接受軟骨再生手術逐漸康復，重返賽場。

輔大醫院今（28）天舉行「一次性自體軟骨修復手術，創造新膝望」記者會，骨關節暨醫療器材副院長暨骨科主任江清泉表示，膝關節軟骨損傷常見原因包括關節老化、過度使用或姿勢不當致運動傷害、外傷等，高強度運動如排球、網球選手頻繁使用膝蓋，常見髕骨軟骨與滑車部位軟骨磨損，另外，10歲至20歲年輕人可能會突然出現骨軟骨剝離。傳統治療方式手術過程繁瑣、傷口大、恢復期長，對患者來說，治療的效果與時間成本都是負擔，軟體再生術提供其他治療選項。

請繼續往下閱讀...

江清泉解釋，這項微創手術利用兩相軟硬骨植入物，由患者自身健康的軟骨組織提取，不需經過組織培養，酵素處理後，通過關節鏡操作將其植入受損部位，促進軟骨再生、修復膝關節骨軟骨病變，過程較為簡便、傷口較小及縮短住院時間，目前完成680例，其中輔醫佔105例，未有重大不良反應，持續追蹤，目前最早一批可以追溯至15到20年。不過他也提醒，任何手術都有一定的風險。

林姓女大生說，從小喜歡打籃球，高中開始出現膝蓋疼痛，大學時更加頻繁，有天發現膝蓋痛到不能走路，當時查無原因，坐了一陣子輪椅，後來雖然有所緩和，然而每當上下樓梯或走斜坡等，需要膝蓋彎曲的動作都很困難，一彎就痛，多半得靠左腳出力，前年就診被告知情況嚴重需要開刀，經醫並討論評估後，選擇自費治療，術後一、二週大致能夠正常走路，較不會有往常的疼痛感，過了一年已康復得差不多，可以正常運動。

韓得勝（Zykiar Henderson）身高至少193公分，曾是新竹縣東泰高中的戰力指標之一，2022年參加邀請賽時扭傷，導致右膝前十字韌帶撕裂，意外發現軟骨損傷，必須就醫治療，重建前十字韌帶之外，同樣進行自費手術進行軟骨再生，隔年再度登上籃球舞台，一舉拿下25分、23籃板，助隊搶勝。他提到，治療期間相當難熬，身心都需要克服挑戰，但在醫療團隊的協助與鼓勵下，讓他振作起來，非常感恩，也會好好珍惜、保持身體健康。

陳昱瑞是P. LEAGUE+桃園璞園領航猿後衛，為了解決軟骨損傷的問題，過去曾嘗試各式注射治療，但仍無法解決反覆發生的膝蓋疼痛，飽受右膝傷勢困擾已久的他，去年前往輔大醫院求診，「考慮到過去多次治療，軟骨生長效果不佳，執行軟骨再生術前，其實很擔心會不如預期」，不過看到自己的復健狀況順利，六、七個月時軟骨生長越來越好、膝蓋疼痛下降，連帶增加信心，更能適應場上的強度，近期還隨隊前往馬來西亞，奮戰亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽。

輔醫強調，術前患者需要接受詳細檢查，包括X光與核磁共振造影（MRI），確定損傷部位和範圍，再根據檢查結果，設計適宜的手術方案；術後患者務必配合康復治療，包括物理治療、運動訓練等，幫助關節功能恢復。

22歲林姓女大生手指手術位置。（記者董冠怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法