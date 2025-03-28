健康網》生食海鮮恐染「海獸胃線蟲」 食藥署教4招避風險

食藥署指出，海獸胃線蟲主要存在於魚類和烏賊的內臟中，若攝入未經妥善加熱或未冷凍處理的受感染海鮮，蟲體可能侵入人體的胃壁或腸壁，引起急性症狀；情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人喜愛生魚片、握壽司等生食，品嚐海鮮原味。然而，看似美味的新鮮海鮮中，可能潛藏一種「隱形殺手」—海獸胃線蟲。這些寄生蟲難以肉眼察覺，若不小心食用，可能引發嚴重的腸胃不適症狀。即便是經驗豐富的廚師，也需要依賴專業處理手段來降低感染風險。就讓食品藥物管理署（下稱食藥署）來說明及如何預防海獸胃線蟲症。

什麼是海獸胃線蟲症？感染來源與症狀？

海獸胃線蟲症（Anisakiasis）是由寄生於水產品（如魚類及烏賊）的海獸胃線蟲引起的寄生蟲疾病。人類透過食用未煮熟或生食受感染的海鮮，通常在進食後48小時內可能引發此病。主要症狀包括腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉，甚至是皮膚紅疹及瘙癢等過敏反應。

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海獸胃線蟲主要存在於魚類和烏賊的內臟中，也可能移動到肌肉。若攝入未經妥善加熱或未冷凍處理的受感染海鮮，蟲體可能侵入人體的胃壁或腸壁，引起急性症狀，部分情況可持續數月甚至更久。

如何預防感染海獸胃線蟲症

想要降低海獸胃線蟲症發生機率，您可以這樣做：

●充分加熱：將海鮮澈底煮熟，避免生食或食用未煮熟的生水產魚類或生烏賊。

●適當冷凍：若需生食，應確保在-35℃以下冷凍15小時，或-20℃冷凍7天以上，降低寄生蟲感染的風險。

●避免交叉污染：生熟食分開處理，使用不同的刀具、砧板及容器，並保持手部及廚房工具清潔。

●儘早清除內臟：捕撈後應迅速去除魚內臟，以降低寄生蟲污染風險。

食藥署提醒，儘量避免生食或食用未煮熟的海鮮，萬一食用海鮮後出現腹痛、噁心或其他不適症狀，應儘速就醫。調理食品時，要注意手部清潔、食材新鮮、用水衛生，並且避免生熟食交叉污染，外出用餐時，也應慎選信譽或衛生環境良好之店家。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1019期

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