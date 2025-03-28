全國護師荒！台南校園徵才 離島、雙北醫院也來搶人

勞動部雲嘉南分署與中華醫事科大舉辦校園徵才，護理師的職缺最多，學子們踴躍參加，現場媒合。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕即將進入畢業季，勞動部雲嘉南分署今（28）日與中華醫事科大合作舉辦校園徵才活動，由於全國護理師嚴重缺工，進駐廠商中多達近60家醫療院所，包含各地的公私立醫院，以及原陸總、海總，還有三總等軍醫院都設攤搶人，不僅遠在雙北，澎湖也跨海來了，盛況空前；祭出最實質的「好薪情」，連同夜班加給、福利補貼，衝刺百萬年收入，提高誘因，爭取入職，現場氣氛熱絡。

現場媒合的醫護人員表示，其實目前國內各院所提出的薪資待遇不會差太多，「薪情」的影響程度有限，現在年輕人反而重視工作氛圍，因此都努力建立友善職場環境，以提高招募新血的成效。

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勞動部雲嘉南分署與中華醫事科大舉辦校園徵才，護理師的職缺最多。（記者吳俊鋒攝）

中華醫大為應屆生辦理的就業博覽會，以「薪光巳蛇、職奔前程」為主題；設攤廠商有90家，醫療院所就佔了約3分2，備受關注，顯見國內護理師人力短缺之嚴重。

各醫療院所祭出優渥待遇，幾乎都年薪80萬元起跳，有的還額外增加眷屬的照顧福利，甚至早鳥報到考照衝刺的獎勵，以及返鄉交通費的補助等，吸引新鮮人。學子們也踴躍參加，媒合時，都專心聽取醫療院所人員的說明，綜合各方條件，仔細評估，為自己未來的職涯做好規劃，現場氣氛熱烈。

由於護理師真的「缺很大」，為了搶人，即使在台南，也有各縣市的醫療院所共襄盛舉。位在桃園的衛生福利部桃園療養院還不是最遠，台北的國泰綜合醫院與新北的恩主公、雙和等醫院，甚至三總澎湖分院等，都來設攤。

有些醫院直言，目前少子化，父母不忍小孩工作太辛苦，讓護理師持續缺人，進入畢業季，只能主動出擊，今天在台南就要跑3場校園徵才，辛苦奔波，希望能招攬到生力軍。

護理師短缺，三總澎湖分院也跨海來到台南設攤，招募護理新血。（記者吳俊鋒攝）

國軍醫院也到場招募護理新血。（記者吳俊鋒攝）

南部的醫院也發揮區位優勢，募集新血，國軍左營醫院提供應屆生們也可以投入軍護的管道，多1個選擇；高醫體系則祭出員工本職與直系眷屬的就醫優待，以全方位照顧的福利來招攬。

本次中華醫大的徵才活動，設攤廠商提供逾1600個職缺，尤其各地醫療院所進駐，直接面試，爭取護理生力軍，一些非應屆的在校學子，也專程參加，提前了解目前的就業狀況。

雲嘉南分署台南就業中心主任洪儷瑋感謝中華醫大對人才培育的投入與貢獻，也鼓勵學子把握機會，踴躍投遞履歷，可以先找好工作，無縫接軌地在職場一展身手。

中華醫大校長孫逸民指出，創校57年來，畢業生投入相關領域不計其數，為國人的健康照護做出具體貢獻，表現深受肯定，讓每屆徵才活動都獲得熱烈迴響。

孫逸民期盼廠商找到優秀的職員、學生找到適合的工作，徵才與就業兩全其美，皆大歡喜，更希望各醫療院所都能招得好的護理師，逐步解決人力短缺的問題。

中華醫事科大舉辦校園徵才活動開幕式。（記者吳俊鋒攝）

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