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東北角慈善協會捐120台輪椅 助大基隆醫院社區行動不便者

2025/03/28 12:48

東北角慈善協會捐贈120台的輪椅給大基隆地區醫院和社區等，幫助行動不便的人。（記者盧賢秀攝）

東北角慈善協會捐贈120台的輪椅給大基隆地區醫院和社區等，幫助行動不便的人。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市及新北市東北角偏鄉地區醫療資源較缺乏，東北角慈善協會的成員家中有長輩，長期借用輪椅輔具的經驗，因此募集了120台輪椅捐給基隆市多家醫院、輔具中心、社區及東北角偏鄉里辦公室，幫助長者或有需要的民眾很方便使用。基隆市議會議長童子瑋說，這種義舉值得驕傲。

東北角慈善協會募集120台輪椅，經由童子瑋協助牽線，今（28）天在衛福部基隆醫院舉辦聯合捐贈儀式，將輪椅捐贈給基隆地區多家醫院、伊甸輔具中心甚至社區發展協會。

東北角慈善協會理事長謝均達說，協會成為來自各行各業，更有浪子回頭後，歷經社會磨練重新做人的成員，因此，會員更懂得如何幫助社會上真正更需要的民眾及求助無門的家庭。

他們長期和各地議員、區公所、里長、福利機構合作，一同關懷需要幫助的家庭及孩子，希望讓孩子們接收到愛的力量並健康成長。

慈善協會成員江學毅家中有2位行動不便長者，長期需要使用輪椅等輔具，了解基隆多雨潮濕，汰換率高，輔具資源缺乏，因此，該協會募集了120台輪椅，捐給大東北角地區，包括基隆市、新北市瑞芳、雙溪、貢寮、金山、萬里區等偏鄉公立醫療機構、社區發展協會、區公所、里辦公室及輔具租借中心，希望行動不便民眾可以很快速借到輪椅，生活、就醫更便利。

基隆醫院及伊甸基隆區人員表示，基隆地區多雨潮濕，輪椅和輔具較易鏽蝕，每半年就要汰換一次，使用量相當大，很感謝慈善團體愛心捐贈輪椅。

童子瑋感謝東北角慈善協會發揮愛心，捐贈行動不便民眾最需要的輪椅，嘉惠大基隆地區民眾，是值得驕傲的事。

基隆市及新北市東北角偏鄉地區醫療資源較缺乏，東北角慈善協會募集120台輪椅捐給基隆市多家醫院、輔具中心等地。（記者盧賢秀攝）

基隆市及新北市東北角偏鄉地區醫療資源較缺乏，東北角慈善協會募集120台輪椅捐給基隆市多家醫院、輔具中心等地。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院院長林三齊（右）和議長童子瑋感謝東北角慈善協會的愛心。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院院長林三齊（右）和議長童子瑋感謝東北角慈善協會的愛心。（記者盧賢秀攝）

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