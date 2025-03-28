健康網》異膚兒需擦藥到完全控制 「主動治療」可減少復發

醫師表示，異膚兒擦藥要盡量治療到全身異位性皮膚炎完全控制，接著還要繼續做主動的維持治療，外用藥治療需要數個月來達到穩定；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕兒童皮膚科門診最大宗就是異位性皮膚炎，孩子除了手不夠抓外，指甲與寢具也經常血跡斑斑，這時家長們心急「有類固醇的藥不好，不能一直用」、「怕有類固醇，沒給孩子擦藥，什麼異位性皮膚炎的乳液都買過，但還是很癢很嚴重」，甚至懷疑「擦了藥就好，可是停用又發作，這樣是不是類固醇反彈」？

對此，台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，異膚擦藥要盡量治療到全身異位性皮膚炎完全控制，接著還要繼續做主動的維持治療，外用藥治療需要數個月來達到穩定，而家長的擔心是源於不夠認識外用類固醇在異位性皮膚炎所扮演的核心角色，及外用類固醇可能的副作用的誤解與誇大。

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烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」以火災比喻異位性皮膚炎，要撲滅一場大火，會規定消防員只能滅火5分鐘，即便火沒有滅也要收工，而當火才滅，但火場溫度仍高，如果沒有持續澆水降溫，火勢很可能會復燃。異膚也是同理，會反覆發作，無法痊癒是外用類固醇治療不足，而非用類固醇治療異膚會反彈，目前主動治療策略是所有異膚的治療準則所強調的，也是專家一致推薦的。

異位性皮膚炎主動治療原則

●持續使用低劑量局部藥物：在急性發作控制後，即使皮膚看起來正常，仍定期（通常每週2-3次）使用低劑量的局部類固醇或非類固醇抗炎藥，如醫立妥、普特皮、適健膚。這針對的是異位性皮膚炎患者皮膚屏障功能異常和潛在的亞臨床炎症，防止病情復發。

●保濕護理為基礎：每天使用無香料、低刺激性的保濕劑，修復皮膚屏障，減少水分流失，並降低外界刺激（如過敏原）的影響。保濕劑是主動治療的基石，與藥物配合使用效果更佳。

●針對已知病灶區域：主動治療通常針對過去反覆發作的部位（如手肘內側、膝蓋後側），即使當前無明顯症狀，也持續施藥以抑制潛在炎症。

烏惟新說，研究發現，主動治療不僅減少復發，還能降低對高劑量類固醇的需求，反而累積類固醇量較低而減少類固醇副作用，間接證明其通過控制亞臨床炎症，改變了疾病進程。

研究發現，主動治療不僅減少復發，還能降低對高劑量類固醇的需求；圖為情境照。（圖取自freepik）

烏惟新表示，主動治療需在醫師指導下進行，因為長期使用局部類固醇可能有副作用（如皮膚變薄）。若使用非類固醇藥物（如普特皮、醫立妥），初期可能有輕微灼熱感，但通常會隨時間改善。避免誘發因子（如汗水、壓力、過度清洗）也非常重要。

烏惟新提到，其實相較於成人仍未癒的中重度異位性皮膚炎，兒童期的異位性皮膚炎病情較輕，大多數孩子都可以在正確使用外用藥下，獲得良好的控制。病情控制不佳的孩子，絕大多數都是因為外用藥的治療不足所導致。

烏惟新強調，唯有讓家長理解並願意執行，異位性皮膚炎才會有好的控制，而兒童期的異位性皮膚控制好，就可能避免及並進展延伸出相關的氣喘、過敏性鼻炎與嚴重成人異位性皮膚炎。

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