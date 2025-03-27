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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》改變飲食控三高 營養師：高血脂注意食材烹調方式

2025/03/27 18:01

高敏敏指出，糖尿病患者應避免攝取精緻澱粉，並注意飲食順序；高血壓應避免高油高鈉；高血脂則要注意食材的烹調方式並少喝酒；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏指出，糖尿病患者應避免攝取精緻澱粉，並注意飲食順序；高血壓應避免高油高鈉；高血脂則要注意食材的烹調方式並少喝酒；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人飲食精緻化，加上生活作息不規律，讓「三高」問題越來越普遍。營養師高敏敏和心臟科權威醫師陳裕峰在臉書指出，飲食調整是控制三高的關鍵，透過適當的飲食選擇，可以有效維持血糖、血壓及血脂的穩定。糖尿病患者應避免攝取精緻澱粉，並注意飲食順序；高血壓應避免高油高鈉；高血脂則要注意食材的烹調方式並少喝酒。

糖尿病患者飲食調整

高敏敏表示，糖尿病患者應避免攝取精製澱粉，如麵包、麵食和白米，建議改以地瓜、玉米、燕麥等未精製全穀雜糧，這些食物的升糖指數較低，有助於穩定飯後血糖。此外，甜食也應適量，少喝含糖飲料及蛋糕，可選擇低GI水果，如芭樂和小番茄，每次不超過一個拳頭大小，每天以兩份為限。

高敏敏提到，飲食順序也很重要，建議先攝取蔬菜，增加膳食纖維的攝取量，幫助血糖穩定。避免水果加工品，如果醬、果汁、果乾及蜜餞，因為脫水處理會導致營養流失，並使糖分與熱量濃縮。高敏敏提醒，糖尿病若未妥善控制，恐導致動脈硬化，建議將糖化血色素控制在7以下，最好能維持在6.5以下。

高敏敏建議，糖尿病患者應先攝取蔬菜，增加膳食纖維的攝取量，幫助血糖穩定；情境照。（圖取自freepik）

高敏敏建議，糖尿病患者應先攝取蔬菜，增加膳食纖維的攝取量，幫助血糖穩定；情境照。（圖取自freepik）

高血壓族群健康飲食

高敏敏說，高血壓患者應減少鈉攝取，避免醃漬食品如泡菜、菜脯、蜜餞，改以天然蔬果替代。含糖飲料如奶茶、果汁及可樂也應少喝，可選擇無糖乳製品，如牛奶、優格或起司來解饞。油脂攝取方面，避免高油肉類，如五花肉、炸雞及蹄膀，改以植物油、堅果和酪梨取代。

高敏敏表示，並非完全不吃油，而是選擇健康的油脂，適量攝取有助於血管健康。此外，加工肉品如火腿、香腸、臘肉和罐頭，因含有大量鹽分及油脂，容易增加血管負擔，建議選擇白肉，如雞肉、海鮮及豆製品作為優質蛋白質來源。

高敏敏提醒，服用鈣離子阻斷劑（如脈優）等降血壓藥時，應避免與柚子同時食用，以免影響藥效。

高血脂患者飲食建議

高敏敏提到，高血脂患者，建議少用煎、炸、炒等烹調方式，改以蒸、煮、烤、燉的方式料理，減少油脂攝取外，可保留更多營養價值；且應減少酒精攝取，1公克酒精約含7大卡熱量，飲酒等於在攝取油脂。酒精會抑制人體清除血液中的壞膽固醇，建議改喝無糖茶，內含豐富抗氧化物質，有助於維持心血管健康。

甜點方面，如蛋塔、蛋糕等，因製作時加入大量奶油與糖，易增加血管負擔，建議以天然蔬果取代，並搭配簡單的料理方式。

高敏敏提醒，服用降血脂藥時，應避免與紅麴、葡萄柚汁及燕麥一起食用，以免影響藥物效果。此外，冬天血管容易收縮，若有抽菸、熬夜或大魚大肉的習慣，更容易造成血管負擔，尤其是三高族群，更應提高警覺，隨時注意自身健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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