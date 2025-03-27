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柯文哲傳血尿》血尿常有9原因 尿路結石上榜
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲目前羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪稱柯文哲持續有血尿症狀，且伴隨嘔吐，劇烈疼痛；她強調是腎結石的痛，加上嘔吐，很可能是腎臟損傷。
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看守所發聲明指出，柯文哲近日反應身體不適，本所即安排醫師持續看診、追蹤治療，並於日前按醫囑戒護外出就醫，接受專業檢查及相關醫療行為，經醫院評估後返所進行後續照護事宜，至今日下午，柯員恢復狀況良好，未有外界所傳症狀。
振興醫院泌尿科醫師蔡昇翰在粉專「大鵰職人的日常」說明，看到紅色或褐色尿未必真正血尿，可能非血尿原因包括經血汙染，橫紋肌溶解，食物，藥物或膽紅素造成的色素尿等。尿液試紙測定可能偽陽性，未必真正出血；建議進行尿液顯微鏡檢確認有無血尿。
常見血尿成因：
1. 泌尿道感染：合併發燒與頻尿，急尿等下泌尿道症狀。
2. 泌尿道創傷：軀幹穿刺傷與鈍挫傷傷及泌尿系統導致。
3. 尿路結石：合併腎絞痛與下泌尿道症狀。
4. 泌尿系腫瘤：膀胱癌，腎盂癌，攝護腺癌等等。
5. 攝護腺肥大。
6. 泌尿道手術後：常見於輸尿管鏡碎石或攝護腺肥大術後。
7. 抗凝血藥物使用：常見於心血管疾患患者。
8. 劇烈運動導致。
9. 相對少見的原因例如腎臟動靜脈畸形，凝血功能異常或部分自體免疫疾病也可能導致血尿。
蔡昇翰補充，血尿極少有立即威脅生命的風險，治療方面最重要的不是馬上止血，而是確定血尿原因對症下藥。一旦血尿建議適當補充水分，及早就醫鑑別診斷。
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